Mumbai en tête du classement dans la commande de préservatifs auprès de Swiggy Instamart

Les clients de Mumbai ont commandé des préservatifs sur Swiggy Instamart 570 fois plus au cours des 12 derniers mois que l’année précédente, alors que la livraison d’épicerie en 10 minutes devient populaire dans les villes métropolitaines, a révélé la plateforme de livraison de nourriture en ligne.

Le service de commerce rapide Instamart a été multiplié par 16 au cours de la dernière année, les œufs, les préservatifs, les serviettes hygiéniques et les tampons obtenant désormais un maximum de commandes.

Les consommateurs de Bengaluru, Mumbai, Hyderabad, Delhi et Chennai sont les plus gros utilisateurs de l’application.

Ces villes ont également enregistré le maximum de commandes d’articles de détresse, notamment des serviettes hygiéniques, des coupes menstruelles et des tampons (près de deux millions d’unités commandées l’année dernière) et des pansements (45 000 boîtes).

Au plus fort des mois d’été, d’avril à juin, la demande de crème glacée dans ces villes a bondi de 42 % et la plupart des commandes ont été passées après 22 h.

« Les consommateurs ont également récupéré plus de 5,6 millions de paquets de nouilles instantanées. Avec des températures atteignant un niveau record à Hyderabad au cours de ces mois d’été, les utilisateurs ont commandé près de 27 000 bouteilles de jus de fruits frais », a déclaré Instamart.

Un autre produit dont la demande a explosé au cours des deux dernières années est les œufs avec 50 millions de commandes.

Bengaluru, Delhi et Mumbai ont passé en moyenne 6 millions de commandes d’œufs chacune au cours de l’année écoulée.

A l’heure du petit-déjeuner, les clients de Bangalore et d’Hyderabad ont commandé le nombre maximum d’œufs. Alors que 30 millions de commandes pour un autre aliment de base du petit-déjeuner – le lait – ont été passées sur l’application, Bangalore et Mumbai étant en tête des commandes du matin.

Bengaluru a également commandé le plus d’alternatives laitières comme le lait de soja et d’avoine. Fait intéressant, les versions prêtes à manger de Poha et Upma, des classiques du petit-déjeuner indien, étaient populaires pendant le dîner à Bengaluru, Mumbai et Delhi.

Plus de 2 000 commandes de nettoyants pour salles de bain, de tampons à récurer, de nettoyants pour canalisations, etc. ont été passées au cours de la dernière année, a déclaré Swiggy.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici