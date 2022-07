Mumbai Eatery sert une pizza au fromage noir mais Internet ne veut pas en prendre une bouchée

Indéniablement, la pizza est la restauration rapide par excellence pour de nombreuses personnes. La simple évocation de ce plat italien très apprécié suffit à vous faire saliver. Cependant, au fil des ans, de nombreuses expériences ont été faites avec des pizzas. D’une base de croûte mince aux garnitures d’ananas et de brinjal, la pizza est devenue l’un des plats les plus polyvalents. Maintenant, une nouvelle vidéo a été mise en avant par Internet. Cette fois, les réseaux sociaux ont laissé les internautes pantois en exposant une pizza préparée avec du fromage noir.

La vidéo désormais virale a été publiée par une page gastronomique nommée Flavours of Travels sur son compte Instagram. La vidéo, qui a créé un énorme buzz sur internet, montre que ce n’est pas seulement le fromage qui est de couleur noire mais aussi la base. Préparée par un café appelé Pizza By Engineers, la pizza au fromage noir et base est approuvée par la FDA, a révélé le vlogger. Le restaurant, qui a préparé ce plat original, est situé à Andheri à Mumbai. Une autre page gastronomique a publié la vidéo de la pizza et a affirmé qu’il s’agissait de “la toute première pizza au fromage noir de l’Inde par Pizza By Engineers”. Le nom du plat est Black Hole Pizza et son prix est de Rs. 445. Les figurants de la vidéo révèlent que la couleur du fromage et de la base est naturelle et qu’aucune couleur ou substance artificielle n’est utilisée.

La vidéo s’ouvre sur une personne ramassant une tranche de pizza contenant du fromage noir liquide fondant de tous les côtés. Les vidéos ont suscité un débat sur Internet et ont reçu des réponses mitigées de la part des utilisateurs. Alors que beaucoup ont exprimé leur souhait d’essayer cette pizza, quelques-uns ont pensé qu’elle n’avait pas l’air comestible. Un utilisateur a écrit : « Dikh toh tentant raha hai. (Ça a l’air très tentant.) » et s’est terminé par une émoticône en forme de cœur. Un autre a commenté: “Désolé… ça n’a pas l’air comestible même si c’est une mode… Les Mumbaikars le considéreraient comme ressemblant aux eaux usées qui suintent des égouts non entretenus.”

Que pensez-vous de cette pizza au fromage noir?

