Mumbai City FC s’associe exclusivement à DreamSetGo

DreamSetGo, la plate-forme indienne d’expériences sportives et de voyages haut de gamme, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec le Mumbai City FC pour devenir leur “partenaire officiel de billetterie”. DSG et Mumbai City FC travailleront ensemble pour organiser des expériences uniques afin de stimuler l’engagement des fans et de développer la base de fans du Club en Inde.

Fondé en 2014, le Mumbai City FC est un club de football basé à Mumbai qui participe à la ligue de premier plan du pays, la Super League indienne (ISL). Le club est à la tête de la scène du football indien en devenant non seulement vainqueur et champion de la Ligue ISL en 2020-2021, mais en devenant également le premier club indien à remporter la prestigieuse Ligue des champions de l’AFC. Le nouveau partenariat avec le club marque l’entrée de DreamSetGo dans le football indien, après des partenariats réussis avec des clubs de football internationaux comme Manchester City, Chelsea FC et Manchester United. L’association de DSG avec City Football Group a débuté en 2021 en tant que partenaire officiel des expériences d’accueil du football de Manchester City en Inde.

Grâce à ce partenariat, les fans auront actuellement accès à des billets de match pour tous les matchs à domicile du Mumbai City FC, et progressivement à des expériences exclusives pour les fans, comme l’hospitalité premium le jour du match, la possibilité de rencontrer des joueurs, de regarder des séances d’entraînement d’équipe, et plus encore.

Monish Shah, fondateur et directeur commercial de DreamSetGo, a déclaré : « Ce partenariat est passionnant et marque un tournant car il marque l’entrée de DreamSetGo dans le football indien et une extension de notre association avec City Football Group. Leur engagement à améliorer l’écosystème du football indien et notre concentration sur l’amélioration de l’expérience des fans joueront un rôle clé dans l’augmentation de la base de fans du Club en Inde.

Kandarp Chandra, PDG du Mumbai City FC, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec DreamSetGo. Au cours d’une saison historique où nous accueillerons à nouveau les fans dans les tribunes après deux ans, le savoir-faire et l’expérience de DreamSetGo en matière de collaboration avec des clubs de football internationaux joueront un rôle clé pour aider la ville de Mumbai à se développer et à s’engager avec notre base de fans à travers l’Inde.

À propos de Mumbai City FC :

Le Mumbai City FC est le club de Mumbai dans la Hero Indian Super League. Le Mumbai City FC a remporté le «double» unique (vainqueurs de la ligue Hero ISL et titre ISL) lors de la saison 2020-21. Les Islanders ont représenté l’Inde sur la scène asiatique de la Ligue des champions de l’AFC 2022, où ils ont terminé deuxième du groupe B et sont également devenus le premier club indien à enregistrer des victoires dans la première compétition de clubs d’Asie.

Le logo de l’équipe est le reflet d’une forteresse résiliente qui se dresse fièrement, entourant le logo qui signifie l’esprit implacable et déterminé de la ville. Les sept étoiles symbolisent les îles qui forment Mumbai, donnant au club le surnom approprié de The Islanders. Les trains qui sont la bouée de sauvetage de la ville desservent des millions de Mumbaikars à travers sa vaste étendue et relient ces îles. Chaque passager, chaque citoyen de la ville, est lié par l’amour qu’il porte à son chez-soi. 20 millions de citoyens, 20 millions de cœurs battent en un seul battement – le battement de cœur de Mumbai.

City Football Group fournit actuellement des services consultatifs au Club. CFG a conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Mumbai City FC. L’achat est en attente des approbations finales.

À propos de DreamSetGo :

DreamSetGo est la première plate-forme d’expériences sportives et de voyages haut de gamme sur mesure en Inde. Fondé par Monish Shah en 2019, DreamSetGo propose une gamme d’expériences premium, de bout en bout et authentiques dans les domaines du football, du cricket, du tennis, des sports mécaniques, du rugby et du golf, entre autres. De l’hospitalité le jour du match aux visites de stades, des rencontres privées avec des athlètes et des légendes à l’accès exclusif aux séances d’entraînement, DreamSetGo organise les forfaits de voyages sportifs les plus satisfaisants pour les événements sportifs et les équipes les plus recherchés.

Dream Sports, la principale société indienne de technologie sportive, est la société mère de DreamSetGo, avec des marques telles que Dream11, FanCode, Dream Capital et DreamPay dans son portefeuille.

