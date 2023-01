Mumbai City FC Rope à Gyamar Nikum dans le cadre d’un accord à long terme avec Rajasthan United

Le club de la Super League indienne (ISL) Mumbai City FC a annoncé mercredi la signature du jeune milieu de terrain Gyamar Nikum de l’équipe de la I-League Rajasthan United pour un montant de transfert non divulgué.

Le joueur de 18 ans se joint aux Islanders pour un contrat de quatre ans et demi, qui durera jusqu’en mai 2027.

“C’est un grand honneur pour moi de rejoindre la ville de Mumbai et en effet un moment de fierté pour ma famille. Non seulement le club est ambitieux sur le terrain, mais il offre également une excellente plateforme pour grandir et se développer pour un jeune footballeur comme moi. Je suis reconnaissant à l’entraîneur Des (Buckingham), à son équipe et à la direction du club de m’avoir donné une opportunité qui n’est rien de moins qu’un rêve”, a déclaré Nikum dans un communiqué de presse.

“J’espère que je continuerai à grandir, à apprendre de mes coéquipiers incroyablement talentueux et à faire de mon mieux pour l’insigne de Mumbai City chaque jour”, a-t-il ajouté.

Après les arrivées de Halen Nongtdu et Ahan Prakash, Gyamar Nikum rejoint un rang grandissant de jeunes talents au Mumbai City FC et fera partie de la première équipe.

Originaire de la ville de Naharlagun dans l’Arunachal Pradesh, Nikum a été sélectionné pour jouer pour son état dans le BC Roy Trophy en 2019 à l’âge de 15 ans. Après avoir mené son équipe en demi-finale, il a été repéré par Rajasthan United et a été invité à jouer dans leur académie résidentielle.

Le milieu de terrain a rapidement fait partie de la première équipe du Rajasthan United et en 2021, il est devenu l’un des plus jeunes joueurs et le premier de l’Arunachal à participer à un match de qualification de la I-League à l’âge de 16 ans lorsqu’il a pris le terrain contre le Madan Maharaj FC. .

La campagne d’évasion de Nikum dans la I-League a eu lieu lors de la saison 2021-22, lorsqu’il a montré un aperçu de son potentiel pour le Rajasthan United lors de sa première campagne en I-League. Il a disputé 14 matchs sur 18, aidant son club à se qualifier pour la ronde de championnat de la ligue.

Lors de la Coupe Durand 2022, Nikum a de nouveau impressionné – il a marqué un vainqueur du temps d’arrêt contre ATK Mohun Bagan et a marqué le but contre la marine indienne qui a assuré la qualification de Rajasthan United du groupe B, de chaque côté d’un but bien pris contre les Islanders. .

En juin 2022, le footballeur est appelé par l’AIFF pour participer à un camp d’entraînement avec l’équipe indienne U-20.

