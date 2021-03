Cent quatorze matchs, 295 buts, 87 811 passes et 7307 plaqués jusqu’à présent! Le match qui donne un sens à chaque touche prise jusqu’à présent dans ce qui a été un Super Ligue indienne saison, se jouera au stade Fatorda samedi. Lorsque Mumbai City FC prendre en charge ATK Mohun Bagan dans l’affrontement au sommet, il n’y aura plus d’équations complexes en jeu. Le gagnant remporte le trophée. C’est aussi simple que ça!

Rares sont ceux qui diront qu’il y a un meilleur candidat pour la finale que ces deux-là – Bagan et Mumbai ont été la tête et les épaules au-dessus des autres tout au long de la saison. Les deux équipes entrent en finale avec des records identiques, 12 victoires et seulement 4 défaites en championnat.

Malgré une victoire nerveuse aux tirs au but face au FC Goa en demi-finale, ce sera Mumbai qui se dirigera vers la finale en pleine confiance. Ils ont doublé Bagan dans la phase de championnat, la dernière de ces victoires leur donnant le bouclier des gagnants de la ligue. Pour Mumbai, ce sera une toute première finale, mais l’entraîneur Sergio Lobera et une poignée de ses joueurs étaient déjà venus ici lorsque le FC Goa a perdu contre le Bengaluru FC en 2018-19. L’équipe a cependant semblé confiante sous Lobera.

«Ils (ATK Mohun Bagan) sont une très bonne équipe avec de bons joueurs et ont l’élan. Mais le plus important maintenant est de se concentrer sur nous-mêmes et d’essayer de faire de notre mieux. Nous n’avons pas de plan spécifique, seulement de petits détails sur l’adversaire. Nous devons travailler à 100% sur notre style de jeu », a déclaré Lobera.

Il y aura peu de dilemmes de sélection pour Lobera, à l’exception du remplacement de Mandar Rao Dessai. Le Goan ratera la finale en raison d’une suspension.

Dans l’autre virage, il y a Bagan, porté par le record presque surhumain d’Antonio Habas en matchs à élimination directe. Il a déjà goûté à la gloire deux fois et a une chance de créer l’histoire en remportant son deuxième titre consécutif et son troisième au général. À la veille de la finale, l’Espagnol semblait plus concentré que jamais. «Nous devons rivaliser et notre idée est de gagner contre nos adversaires. Mon équipe est prête à gagner », a-t-il déclaré.

Habas a rejeté que les résultats précédents n’avaient aucune incidence sur le match, mais que son équipe était préparée pour un test difficile. «Nous devons analyser le match et contrôler (nos chances de) victoire que (essayer de) contrôler la façon dont ils jouent. L’adversaire jouera et peut-être que nous aurons des difficultés.

Le match décidera également du sort des vainqueurs de la botte d’or et du gant d’or. Alors que l’attaquant de Bagan Roy Krishna et Igor Angulo de Goa sont à égalité sur 14 buts pour le soulier d’or, un but samedi remettra le prix au Fidjien, qui a joué plus de minutes que l’Espagnol. La course pour le prix du gant d’or se déroule entre le gardien de Mumbai Amrinder Singh et Arindam Bhattacharja d’ATKMB. Les deux joueurs ont 10 feuilles blanches à leur nom. Pour le moment, Arindam est en pole position, ayant encaissé moins de buts.