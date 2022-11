Mumbai City FC et ATK Mohun Bagan font un match nul 2-2 palpitant

Le Mumbai City FC et l’ATK Mohun Bagan ont été impliqués dans un match nul 2-2 à indice d’octane élevé lors de la rencontre de la Super League indienne (ISL) à la Mumbai Football Arena ce soir.

Le hurlement de Lallianzuala Chhangte à la quatrième minute a été annulé par l’égalisation déviée de Joni Kauko trois minutes après le début de la seconde période. Rostyn Griffiths a de nouveau donné l’avantage aux hôtes à la 72e minute avant que Carl McHugh ne marque quatre minutes après être entré en jeu à la 89e minute.

Les deux équipes sont restées inchangées par rapport à leurs derniers matchs respectifs alors que les Islanders ont commencé sur le pied avant alors que Chhangte a mis les hôtes devant après seulement quatre minutes. L’ailier a coupé à l’intérieur du flanc gauche et a déclenché une frappe féroce au but. Le ballon est sorti du dessous de la barre transversale et a rebondi à l’intérieur de la ligne de but.

Trois minutes plus tard, la barre transversale a encore cliqueté, mais celle-ci est venue à l’autre bout. Dimitri Petratos a enroulé une belle croix du flanc droit, et Liston Colaco a mis sa tête dessus. Malheureusement pour ATK Mohun Bagan, le ballon a touché les boiseries et est resté dehors.

Quelques instants avant le coup de sifflet de la mi-temps, Bipin Singh a bondi sur une balle perdue à l’intérieur de la surface. La frappe puissante de l’ailier a été repoussée par Vishal Kaith au premier poteau alors que le score, étonnamment, est resté 1-0 en faveur des hôtes.

Les Mariners ont égalisé le score en début de seconde période. Rahul Bheke a intercepté le centre de Boumous, mais il est tombé sur Manvir, qui l’a carré à Joni Kauko. La frappe du milieu de terrain finlandais a dévié Mehtab Singh avant d’atterrir au fond des filets.

À la 72e minute, les hôtes ont repris l’avantage. Ahmed Jahouh a traversé le ballon depuis le flanc gauche avant que la tête de Griffiths ne dévie de la barre transversale et ne s’accroche au-dessus du but. Griffiths a battu Kaith alors qu’il descendait et a fait signe aux Islanders de prendre la tête.

Les choses sont allées de mal en pis pour les Mariners alors que le remplaçant à la mi-temps Lenny Rodrigues a été expulsé pour une faute hors du ballon sur Greg Stewart à la 75e minute. La barre transversale a été frappée pour la quatrième fois lorsque le coup franc de Stewart est sorti de la barre à la 83e minute.

Les Mariners ont rétabli la parité à la 89e minute. Le centre de Petratos sur coup franc a été dirigé vers le filet par le remplaçant McHugh quatre minutes seulement après son entrée en jeu. Le premier but de l’Irlandais en trois ans a arraché un point crucial à l’ATK Mohun Bagan.

Le match nul porte le Mumbai City FC à 9 points et le hisse à la troisième place, à 4 points du Hyderabad FC. Le prochain défi des Islanders sera à la Marina Arena lorsqu’ils affronteront le Chennaiyin FC le 12 novembre, samedi. L’ATK Mohun Bagan FC est désormais cinquième du classement, à égalité de points avec le Chennaiyin FC. Le prochain match des Mariners sera contre NorthEast United à domicile le 10 novembre, jeudi.

