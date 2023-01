Mumbai City FC Coach Des Buckingham Pens Prolongation de contrat

Le Mumbai City FC a annoncé que Des Buckingham avait signé un contrat pour prolonger son mandat au club et au sein du City Football Group.

Après avoir mis sur papier une prolongation de deux ans, l’entraîneur-chef des Islanders a réitéré son engagement envers le club jusqu’à la fin de la saison 2024-25.

Buckingham est arrivé à Mumbai City en octobre 2021, après avoir déménagé au sein du City Football Group après son rôle d’entraîneur adjoint à Melbourne City, et a pris en charge les Islanders quelques semaines seulement avant le début de la saison de championnat 2021-22. Même si la ville de Mumbai de Buckingham a raté de peu les éliminatoires de l’ISL lors de sa première campagne en championnat, l’Anglais de 37 ans avait jeté les bases du style de football attrayant et offensif qu’il voulait apporter au club.

Le travail préparatoire a donné des résultats peu de temps après, alors que Buckingham et Mumbai City ont continué à créer l’histoire de la Ligue des champions de l’AFC 2022. Mumbai City est devenu le premier club indien à remporter deux matchs lors de la première compétition de football interclubs d’Asie, terminant à une deuxième place sans précédent dans la phase de groupes, ratant de peu la qualification pour les huitièmes de finale.

Ayant eu la chance de créer et d’affiner son équipe au cours de l’été 2022, Buckingham a mené Mumbai City à la finale de la Durand Cup lors de la première participation du club alors que son équipe présentait un football fluide et offensif – un style caractéristique des clubs dans le Famille CFG.

Le processus de Buckingham s’est poursuivi dans la saison 2022-23 en cours de l’ISL alors que Mumbai City se trouve actuellement au sommet du tableau des points, invaincu après les 12 premiers matchs de la saison régulière et ayant marqué 36 buts.

Depuis son arrivée à Mumbai City, Buckingham est devenu l’entraîneur-chef le plus ancien de l’histoire du club. Ayant réussi 45 matchs jusqu’à présent dans toutes les compétitions, il a remporté 24 des 45 – un pourcentage de victoires de 53,33% – avec Mumbai City marquant 95 buts à une moyenne de 2,1 buts par match pendant son mandat.

Des Buckingham, entraîneur-chef du Mumbai City FC, a déclaré : « C’est un grand plaisir pour moi de poursuivre mon séjour ici au Mumbai City Football Club. Quand je suis arrivé il y a 15 mois, c’était un nouveau défi pour moi mais dès le premier jour, le Club, le staff et les joueurs m’ont fait confiance et m’ont si bien soutenu – je ne les remercierai jamais assez. Pendant mon séjour ici, j’ai beaucoup appris sur le club, les joueurs, la ville de Mumbai et la culture. Cela a vraiment été une expérience pas comme les autres.”

“Avec le soutien de tout le monde au Club et de nos collègues du City Football Group, nous avons travaillé dur pour développer une philosophie et une identité à Mumbai City et je pense que nous sommes sur la bonne voie pour construire quelque chose de spécial. De notre succès en Ligue des champions de l’AFC à jouer semaine après semaine à la Mumbai Football Arena devant nos fans passionnés, je suis certain que nous ne faisons que commencer. Je suis heureux de pouvoir faire partie de cette grande famille dans un avenir prévisible et j’espère que nous pourrons apporter le succès à ce grand club et à cette merveilleuse ville.”

