Mumbai City FC Breeze à la victoire 4-0 contre le NorthEast United FC

Le Mumbai City FC a battu le NorthEast United FC 4-0 pour profiter d’une avance de sept points en tête du classement de la Super League indienne jeudi.

Ahmed Jahouh, Jorge Diaz et Vinit Rai étaient cadrés pour Mumbai. Le troisième but du match a été classé comme but contre son camp d’Alex Saji.

Le résultat est un autre exemple de la domination de Mumbai cette saison.

Au total, Mumbai City a maintenant marqué 45 buts en 15 matchs, ce qui les place à seulement un but du record de 46 buts en championnat du FC Goa en 2019-2020, avec cinq matchs à jouer.

L’entraîneur de NorthEast United, Vicenzo Annese, a peaufiné sa tactique spécifiquement pour Mumbai City, mais le pari n’a pas porté ses fruits car les visiteurs se sont retrouvés à trois buts dans les 15 premières minutes du match.

Un coup franc dévié d’Ahmed Jahouh a donné l’avantage aux locaux après cinq minutes de jeu.

Immédiatement après le but, les Highlanders ont plané près de la surface de réparation de Mumbai City mais n’ont pas réussi à pénétrer la défense acharnée.

Six minutes après le premier match, Mumbai a doublé son avance après que la course délicate de Lallianzuala Chhangte ait été contrecarrée par la défense, pour mettre le ballon perdu sur le chemin de Diaz, qui a marqué son neuvième but de la saison.

Après avoir marqué le deuxième, Diaz a été impliqué dans un mouvement de passe en une touche en douceur qui s’est terminé par le tir de Greg Stewart dévié dans le but par Saji.

À la mi-temps, Rai s’est vu accorder trop d’espace par la défense de NorthEast United à environ 25 mètres du but. L’arrière latéral a tenté sa chance à distance et son effort torride a volé dans le coin supérieur gauche du but.

Les Highlanders ont été réduits à 10 hommes après que le bras oscillant de Wilmar Gil ait gêné Diaz près de la ligne médiane juste après le coup d’envoi.

A trois minutes de la fin, Diaz a eu l’occasion d’ajouter un autre but à son décompte sur penalty. Cependant, l’effort de l’Argentin a été sauvé par Mirshad Michu.

Mumbai City compte désormais sept points d’avance en tête du classement. Le Hyderabad FC peut réduire l’écart à quatre s’il gagne contre l’East Bengal FC vendredi.

Mumbai City affrontera ensuite le Jamshedpur FC le 27 janvier, tandis que NorthEast United, qui a subi sa 13e défaite de la saison, affrontera le Kerala Blasters FC le 29 janvier.

