Mumbai City FC-Bengaluru FC Eye Maiden Durand Cup Titre en finale ; Sunil Chhetri cherche à compléter l’ensemble

La saison de football indienne a commencé avec la 131e édition de la Durand Cup à Kolkata et le premier tournoi culmine avec le Mumbai City FC et le Bengaluru FC s’affrontant au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan le 18 septembre.

Arrivés dans la Cité de la joie avec leurs équipes premières et dans le but de remporter le plus ancien tournoi de football d’Asie, les deux équipes de Super League indienne ont déjà tiré la première salve. Le Mumbai City FC et le Bengaluru FC chercheront désormais à franchir le seuil pour remporter la Coupe Durand, le Trophée Shimla et la Coupe du Président pour la première fois de leur histoire, ainsi qu’une place en Coupe AFC.

Le Mumbai City FC était en tête de son groupe, composé du Rajasthan United FC, de l’ATK Mohun Bagan, de l’East Bengal et de l’Indian Navy, par la plus petite des marges mais en tête – après avoir terminé sur les mêmes points avec les deux premières équipes et perdu contre la troisième de leur dernier match. Le Bengaluru FC, a terminé deuxième de son groupe – qui comptait les meilleurs Mohamedan SC, ainsi que le Jamshedpur FC, le FC Goa et l’Indian Air Force.

Lors de la phase à élimination directe, les deux équipes ont dû se débarrasser de solides équipes de l’ISL – à savoir le Chennaiyin FC et l’Odisha FC – et cela également dans le temps supplémentaire de leurs quarts de finale.

En demi-finale, les Islanders ont battu Mohamedan SC par un dernier but alors que les Blues battaient les champions en titre de l’ISL Hyderabad FC par un score similaire de 1-0.

Avant l’affrontement au sommet, les deux entraîneurs se sont montrés prudents face aux blessures et ont souligné la nécessité de traiter la finale “comme juste un autre match”.

Sunil Chhetri a remporté tous les tournois proposés dans le football indien, sauf la Coupe Durand. Interrogé à ce sujet, lors de la conférence de presse d’avant-match, il a déclaré : « Nous sommes suffisamment motivés en raison de la façon dont nous avons progressé en tant qu’équipe avant la finale. Que je ne l’aie pas gagnée ou que l’équipe n’ait pas été en finale de la Coupe Durand, c’est secondaire.

“Nous sommes ici pour gagner la Coupe Durand et commencer la saison ISL avec plus de confiance. Je suis content de mon équipe jusqu’à présent. Je m’attends à un match passionnant. Le BFC est une bonne équipe, ils ont de bons joueurs. Mon message à l’équipe pour demain sera de profiter du match », a déclaré l’entraîneur du Mumbai City FC, Des Buckingham, lors de la conférence de presse d’avant-match.

L’entraîneur du Bengaluru FC, Simon Grayson, était conscient des adversaires de la finale, déclarant lors de la conférence de presse d’avant-match : « Je pense que nous devons jouer en équipe demain. Mumbai a de très bons joueurs. Greg Stewart et d’autres. Donc, nous savons ce qu’ils peuvent faire. Ils jouent beaucoup de passes. Nous devons être bons demain pour arrêter l’opposition. Je pense que c’est important de gagner la finale et peu importe dans quel style on joue. Nous devons être prudents demain et nous assurer que nous jouons mieux. Nous n’avons pas de blessés. Notre objectif sera de remporter le trophée sans aucune blessure. Nous sommes en finale et nous ferons en sorte de remporter le trophée car nous avons la mentalité de gagner.

Les Islanders, qui ont remporté l’ISL et le League Winners Shield lors de la saison 2020-21, ont semblé solides à l’approche de la finale et avec l’ajout de Mourtada Fall, ils ont l’air d’une équipe plus complète. Ils ont le meilleur buteur du tournoi avec sept buts à Lallianzuala Chhangte dans leurs rangs et quelqu’un de la qualité de Greg Stewart qui dirige le milieu de terrain avec autorité.

Le Bengaluru FC, quant à lui, est le champion ISL 2018-19 et compte également six autres grands titres nationaux à son actif. Ils ont présenté la force de frappe la plus réussie du tournoi avec le talisman Sunil Chhetri, Roy Krishna et Siva Sakthi, tous en forme de buteur. A l’arrière aussi, l’expérience d’internationaux indiens réguliers comme Sandesh Jhingan et Gurpreet Sandhu les a bien servis. De plus, ils ont été invaincus dans la perspective du choc pour le titre.

Avec un concours alléchant, le lieutenant-général KK Repswal, SM CSM, chef d’état-major du Commandement de l’Est et président du comité d’organisation du tournoi, s’adressant exclusivement à News18.com, a exhorté les fans à venir au stade et à regarder le match. en chiffres.

« Les deux (équipes) sont des équipes extrêmement compétitives. Je voudrais faire appel à tous les fans, en particulier à Kolkata, pour qu’ils ne manquent pas deux équipes ISL jouant en finale. La Durant Cup est venue à Kolkata parce que nous sentions que la ville était la “Mecque du football” en Inde, donc les fans doivent prouver qu’aucune des équipes locales n’a réussi à atteindre la finale », a-t-il déclaré.

