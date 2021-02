Mumbai cherche à rester à la recherche de la première place

Mises à jour en direct ISL 2020-21 Jamshedpur FC vs Mumbai City FC: Mumbai City FC auront désespérément besoin d’obtenir les trois points lorsqu’ils prendront Jamshedpur FC le samedi dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 lors du match n ° 100 au stade Tilak de Vasco, Goa. Le Mumbai City FC a besoin d’une victoire aujourd’hui pour rester proche de l’ATK Mohun Bagan, qui a actuellement cinq points d’avance, alors qu’il se bat pour remporter le bouclier ISL (sommets de table à la fin de la phase de championnat). Jamshedpur FC, en revanche, a grandement besoin de cette victoire pour rester mathématiquement en course pour les playoffs. Suivez toutes les mises à jour en direct de Jamshedpur FC vs Mumbai City FC sur le blog de News18 Sports.

Le Jamshedpur FC et le Mumbai City FC se sont affrontés pour la dernière fois le 14 décembre, un match qui s’est terminé par un match nul 1-1. Le Jamshedpur FC a disputé plus de 60 minutes de ce match avec seulement 10 hommes, mais a tenu Mumbai à un match nul gigantesque. Jamshedpur avait la tête à la neuvième minute avec Nerijus Valskis trouvant le fond des filets, mais Mumbai a répondu avec un but de Bartholomew Ogbeche à la 15e minute. Mumbai a pris un total de 18 tirs mais n’en a eu que quatre sur la cible, montrant exactement comment Jamshedpur les a gardés.

L’entraîneur-chef du Jamshedpur FC, Owen Coyle, a souligné l’importance de l’effort d’équipe pour obtenir les résultats souhaités. « Nous ne pouvons certainement pas compter sur certaines personnes pour marquer des buts », a-t-il déclaré. « Nous avons besoin de personnes de différents domaines, c’est un domaine sur lequel nous devons continuer à travailler. » Pour espérer atteindre le top quatre, l’équipe de Coyle doit enregistrer un maximum de points lors de ses deux derniers matchs, à partir de leur rencontre contre le MCFC. « Nous devons nous assurer que nous chercherons à terminer notre saison en force. Nous devons viser les six points et passer à 27. Alors que trois équipes se battant pour la quatrième place avec 27 points, nous avons les mêmes chances d’atteindre cela. au total, et nous devons encore jouer contre BFC, qui est juste devant nous. Donc, beaucoup de choses à jouer. Nous devons obtenir tous les points lors des deux derniers matchs « , a ajouté Coyle.

Pour Mumbai, il s’agit de leur place de qualification pour l’AFC Champions League. L’équipe de Sergio Lobera était imparable en championnat avant d’assister à une crise, qui ne les a vus gagner qu’une seule fois lors des cinq derniers matches. Cela leur a coûté la première place à ATK Mohun Bagan, ce qui les a mis dans une situation similaire à celle du JFC – où ils devraient gagner leurs trois derniers matches. Lobera, cependant, a soutenu que son équipe devrait s’améliorer sur certains aspects. « Je pense que nous devons travailler et continuer à nous améliorer dans certains aspects du jeu », at-il déclaré. « Nous avons eu beaucoup d’occasions de marquer. Le plus important est de savoir que nous pouvons nous améliorer. Nous devons nous concentrer sur notre futur match. Si vous avez besoin de gagner un match, vous devez jouer en équipe. »