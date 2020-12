ISL 2020-21 Score en direct, Mumbai City FC vs Chennaiyin FC Dernières mises à jour: Un flottant Mumbai City FC espéreront leur quatrième victoire consécutive lorsqu’ils affronteront d’anciens champions Chennaiyin FC dans Super Ligue indienne match 22 au stade GMC de Bambolim. Avec l’élan de leur côté, l’équipe MCFC cherchera à le mettre à travers un Chennaiyin sceptique.

Après une victoire 1-0 contre le FC Goa et une défaite 3-0 du SC East Bengal, les hommes de Sergio Lobera ont pris le dessus sur l’Odisha FC 2-0. Comme cela a été le cas lors de leurs précédentes sorties, le rôle de leurs attaquants en forme Adam Le Fondre et Bartholomew Ogbeche sera à nouveau crucial.

Fondre est le meilleur buteur du club cette saison avec trois buts à son actif et il aimerait ajouter au total. Alors que le Nigérian Ogbeche a marqué dans le match contre Odisha et prendrait confiance en cette sortie. Si les deux tirent sur tous les cylindres, cela deviendra vraiment difficile pour la défense de Chennaiyin.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

Le rôle des principaux intermédiaires de terrain de Mumbai, Ahmed Jahouh, Cy Goddard, en tant que nourrisseurs, sera plus important que jamais. L’entraîneur-chef a également plusieurs options à choisir parmi les milieu de terrain Farukh Choudhary, Hugo Boumous, Hernan Santana, Raynier Fernandes, Rowllin Borges et Pranjal Bhumij, entre autres.

Borges et Santana ont chacun marqué un but jusqu’à présent dans la saison et les deux seraient impatients de recommencer, s’ils avaient l’occasion de jouer. La défense de Mumbai a été à la hauteur, puisqu’elle n’a concédé aucun but lors des trois derniers matches.

Les défenseurs Mandar Rao Dessai, Sarthak Golui, Mohamad Rakip et Mourtada Fall – quel que soit le joueur – occuperont la ligne de fond et devront mettre un autre spectacle stellaire pour contrecarrer la formation offensive de Chennaiyin. Lobera avait qualifié la victoire contre Odisha importante et insisté sur le fait de garder le ballon et de créer plus d’occasions.

« Cette victoire est importante pour nous. Nous devons garder la possession du ballon et avoir le ballon. Nous devons également être ambitieux dans le dernier tiers et marquer. C’est très important pour nous. Nous devons garder le ballon, le jouer vers l’avant et créer plus de chances », avait déclaré Lobera. D’un autre côté, le Chennaiyin FC aimerait mettre fin à la défaite 1-0 face au Bengaluru FC et revenir à la victoire.

Avec le talismanique Anirudh Thapa douteux en raison d’une blessure, qui a exaspéré l’entraîneur du CFC Csaba Laszlo, l’équipe devra se relever de quelques crans pour défier la tenue de Mumbai. Le CFC a mieux joué en seconde période contre le Bengaluru FC et l’entraîneur espère pouvoir porter la forme dans le match à venir.

Chennaiyin, qui a atteint la finale la saison dernière après un début d’horreur, ne voudra pas perdre trop de points au début à nouveau.