Mulvaney : la décision de Tim Scott “a attiré mon attention”

L’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mick Mulvaney, a déclaré que la décision du sénateur Tim Scott (RS.C.) de soutenir l’ancien président Trump pour la nomination du GOP face à son compatriote Nikki Haley, politicienne de Caroline du Sud, avait retenu son attention.

Mulvaney a rejoint l’animateur de « The Hill on NewsNation », Blake Burman, pour discuter des « choix de Mick », ou des candidats potentiels que Trump pourrait choisir comme candidat à la vice-présidence. Parmi eux se trouvait Scott, que l’ancien responsable de Trump avait précédemment exclu.

“Tu sais, Blake, ces dernières semaines, j’ai participé à l’émission pour parler de personnes qui pourraient figurer sur la liste des vice-présidents.” il a dit. “J’ai toujours dit que Tim Scott serait rayé de la liste, mais sa décision la semaine dernière de soutenir Trump, avant les primaires de Caroline du Sud, a vraiment attiré mon attention.”

Scott, qui a abandonné la primaire du Parti républicain en novembre, a officiellement soutenu Trump la semaine dernière, affirmant que « nous avons besoin d’un président qui unira notre pays ». Les alliés de Haley ont rapidement critiqué le sénateur de l’État de Palmetto, soulignant qu’elle l’avait nommé à son poste au Sénat en 2012, alors qu’elle était gouverneure.

«Comme je l’ai déjà mentionné, j’ai parlé à Tim, il m’a demandé pourquoi il avait fait ça. Mais encore une fois, il avait l’excuse parfaite pour rester neutre dans cette course jusqu’à ce qu’après la Caroline du Sud, Nikki Haley, après tout, lui donne littéralement un siège au Sénat », a déclaré Mulvaney. “C’est donc une démarche positive de sa part, et je pense que vous devez en quelque sorte le remettre sur la liste.”

Mulvaney, qui représentait auparavant la Caroline du Sud à la Chambre, a poursuivi en affirmant que la liste des candidats potentiels à la vice-présidence indique que Trump « cherche en quelque sorte à élargir son attrait ». D’autres candidats potentiels à la vice-présidence incluent l’ancien secrétaire au logement et au développement urbain de Trump, Ben Carson, la représentante Elise Stefanik (RN.Y.) et la gouverneure du Dakota du Sud Kristi Noem (à droite), a-t-il soutenu.

« Regardez cette liste. Il n’y a pas d’hommes blancs”, a-t-il ajouté. “Il y a deux femmes et deux hommes afro-américains.”

Il a fait valoir que Carson pourrait être son premier choix « parce qu’il est le plus discret ». Mulvaney a déclaré que l’ancien président préférerait probablement quelqu’un comme Carson.

Alors que Trump et Haley se dirigent vers les primaires du 24 février en Caroline du Sud, Mulvaney a déclaré qu’il pensait que ses chances de devenir vice-présidente étaient minces.

Après les caucus de l’Iowa et les primaires du New Hampshire, tous deux confiés à l’ancien président, Haley a redoublé d’efforts et poursuivi son combat contre Trump, qui n’a cessé de s’en prendre à elle.

“Cela va devenir vraiment très désagréable si cela dure les quatre prochaines semaines”, a-t-il déclaré. “Même si Donald Trump pardonnera toujours, il n’oublie jamais et si cela dure encore deux, trois ou quatre semaines, ça va être vraiment méchant et difficile de s’en remettre.”

Trump a également averti ceux qui font un don à la campagne de Haley qu’ils seront « définitivement exclus du camp MAGA ».

