MultiVersus : vous pouvez désormais incarner Morty de “Rick and Morty”

Morty laisse grand-père Rick derrière lui (pour l’instant) dans sa nouvelle aventure : se bagarrer dans le jeu de mêlée gratuit et extrêmement populaire MultiVersusmaintenant dans sa première saison de jouabilité.

Morty Smith, l’adolescent doux et doux de la série comique d’animation primée aux Emmy Rick et Morty rejoint la liste en tant que Bruiser aux côtés de ses collègues MultiVersus Bruisers LeBron James, Taz, Batman et d’autres. En tant que Bruiser, Morty est largement conçu pour un style de combat rapproché et agressif et pour enchaîner des combos de mêlée. Vous pouvez regarder le gameplay du nouveau personnage ci-dessous.

Les joueurs peuvent déverrouiller Morty en utilisant la monnaie du jeu – 2 000 pièces d’or ou 700 Gleamium – ou avec un ticket de personnage, selon dotesports.com. Les pièces d’or sont gagnées grâce au jeu tandis que les crédits Gleamium peuvent être achetés avec de l’argent réel. Les 700 Gleamium requis pour déverrouiller Morty équivaut à environ sept dollars et sont à peu près les mêmes que vous paieriez pour déverrouiller d’autres personnages MultiVersus.

Si vous vous demandez où se trouve Rick Sanchez, l’être le plus intelligent de l’univers devrait arriver plus tard dans la saison. Warner Bros. n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la date d’arrivée exacte de Rick, ou si d’autres Rick et Morty tels que Beth Smith, M. Meeseeks ou Birdperson rejoindront la liste MultiVersus à l’avenir.

Depuis le lancement d’une version bêta du jeu en juin, MultiVersus a amassé plus de 20 millions de joueurs. Le jeu gratuit, qui présente des personnages tels que Shaggy de Scooby Doo, Jake the Dog d’Adventure Time et Lebron James de Space Jam 2, est disponible sur les consoles PlayStation 5 et 4, Xbox Series X|S et PC.