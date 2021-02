Multitâche 101: un médecin californien comparaît à l’audience du tribunal via Zoom PENDANT une intervention chirurgicale

Un chirurgien plasticien en Californie a assisté à une audience virtuelle du tribunal concernant une infraction au code de la route d’un bloc opératoire alors qu’un patient était sur la table. Le tribunal n’était cependant pas vraiment satisfait de son multitâche.

L’audience d’infraction au code de la route généralement banale à la Cour supérieure de Sacramento a été épicée cette semaine lorsque le défendeur, le Dr Scott Green, a assisté via Zoom depuis sa salle d’opération, déconcertant les autres participants. L’étrange opération au tribunal, qui a été retransmise en direct en ligne, a été rapportée pour la première fois par le journal Sacramento Bee.

«Bonjour, M. Green? Salut. Êtes-vous disponible pour un essai? » a demandé le greffier de la salle d’audience à l’accusé, qui portait une tenue chirurgicale complète avec un patient allongé juste hors de la vue de la caméra.

«On dirait que vous êtes dans une salle d’opération en ce moment?»

Alors qu’un policier convoqué pour le procès a haussé les sourcils d’incrédulité, le médecin a reconnu qu’il opérait mais s’est dit prêt à participer au procès de toute façon.

Oui, je suis dans une salle d’opération en ce moment. Oui, je suis disponible pour un essai. Allez-y.

«J’ai un autre chirurgien ici qui fait la chirurgie avec moi, donc je peux me tenir ici et leur permettre de faire la chirurgie aussi,» Green a expliqué, comme il a apparemment continué à travailler en attendant que le juge entre dans l’appel de groupe.

Lorsque le commissaire du tribunal Gary Link a comparu, il a également été déconcerté par la scène, hésitant à procéder à l’audience. En fin de compte, il a reporté le procès, affirmant qu’il fixerait une nouvelle date à laquelle l’accusé serait «Ne participe pas activement ou ne participe pas et ne s’occupe pas des besoins d’un patient.» Green a signalé que la chirurgie s’était avérée plus compliquée que prévu.

La combinaison bizarre de la chirurgie et des procédures judiciaires n’a pas échappé à l’œil du conseil médical de Californie, et maintenant le Dr Green pourrait se retrouver dans plus de problèmes en plus de l’infraction présumée au code de la route. Le conseil a déclaré samedi que c’était « Conscient de l’incident et l’examinera, comme il le fait pour toutes les plaintes qu’il reçoit. »

Green lui-même n’était pas vraiment bavard et a ignoré la plupart des demandes de commentaires des médias américains. Interrogé par NBC News sur l’affaire et le rapport de l’abeille, le médecin a affirmé que c’était « Pas précis et je n’ai rien à dire » avant de raccrocher les journalistes.

