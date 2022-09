‘Multilatéral’? Les dirigeants des pays du Sud remettent en question la solidarité

DAKAR, Sénégal — L’Organisation des Nations Unies a été fondée sur une notion simple par-dessus toutes les autres : travailler ensemble vaut mieux que faire cavalier seul. Mais alors que le terme « multilatéralisme » pourrait être à la mode à l’Assemblée générale des Nations Unies de cette année, certains dirigeants interpellent les chefs des nations les plus riches. Qu’il s’agisse de la réponse mondiale à la pandémie de COVID-19 ou du changement climatique, les pays en développement disent qu’il semble que les nations les plus riches pensent d’abord à elles-mêmes et non aux plus vulnérables du monde.

“L’économie mondiale est maintenant une maison en feu, mais nous continuons à utiliser des méthodes d’évacuation qui précipitent certaines nations vers la sécurité tout en laissant le reste d’entre nous se débrouiller seuls dans le bâtiment en feu”, a déclaré le président du Malawi, Lazarus Chakwera. “Mais si nous sommes vraiment une seule famille des Nations Unies, alors ne laisser personne de côté doit être pratiqué, pas seulement prêché.”

Le vice-président tanzanien, Philip Isdor Mpango, a été encore plus direct. Il a déclaré que “l’unilatéralisme motivé par la cupidité nous mène – riches et pauvres, forts et faibles – à une catastrophe”.

Lorsque l’Organisation des Nations Unies a été créée en 1945, les dirigeants du monde espéraient qu’elle ferait en sorte qu’un événement comme la Seconde Guerre mondiale ne se reproduise plus jamais. Au fil des ans, son mandat a abordé tout, de la prolifération nucléaire à la protection des réfugiés. Mais cette noble notion de multilatéralisme n’a jamais faibli, même si la réalité l’a parfois fait.

Le président de Kiribati, Taneti Maamau Beretitenti, a rappelé la semaine dernière aux États membres que les fondateurs des Nations Unies voulaient non seulement empêcher de futures guerres, mais aussi “améliorer le niveau de vie de tous”.

“Aujourd’hui, nous faisons le point sur les progrès accomplis vers ces objectifs ainsi que sur les nouveaux engagements et pour réfléchir et évaluer si nous avons vraiment respecté ces valeurs”, a-t-il déclaré. Le régionalisme et la solidarité, a-t-il dit, « risquent d’être de plus en plus utilisés pour servir des intérêts nationaux spécifiques » plutôt que pour le bien commun.

“L’humanité brisée ne peut être réparée par de merveilleux discours, réunions, résolutions ou instruments internationaux, mais par un jeu de plus grande compassion et solidarité”, a-t-il ajouté.

Mohammad Niamat Elahee, professeur de commerce international à l’Université Quinnipiac dans le Connecticut, a déclaré que la plupart des pays riches n’approuvent que du bout des lèvres le multilatéralisme mais agissent en réalité autrement.

“Lorsque nous essayons de le résoudre nous-mêmes, peut-être qu’à court terme, nous n’obtenons des avantages que pour un nombre limité de personnes. Mais à long terme, cela s’aggrave pour tout le monde », a-t-il déclaré, soulignant les variantes du COVID-19 qui sont apparues dans les pays en développement après que les pays riches ont initialement stocké les vaccins.

« Pour que le multilatéralisme fonctionne, nous avons besoin d’une coopération à tous les niveaux. Si certains pays suivent le multilatéralisme et d’autres non, alors cela ne fonctionne pas », a déclaré Elahee. “Les grands pays ont une influence disproportionnée dans le monde”, a-t-il déclaré. “Quand ils abandonnent le multilatéralisme, tout le monde l’abandonne et cela devient un monde de chiens mangeurs de chiens. Et c’est le défi.

Le multilatéralisme a subi un flot constant de coups durs au cours des 20 dernières années, des interventions militaires américaines aux réactions négatives contre la mondialisation. Le mandat de l’ancien président américain Donald Trump a réintroduit une approche « l’Amérique d’abord » de la politique étrangère. Son administration a évité les Nations Unies en tant que « bureaucratie mondiale non élue et non responsable ».

Puis est venue la pandémie de COVID-19 – une catastrophe mondiale partagée, mais aussi une catastrophe qui a révélé qu’il y avait suffisamment d’oxygène pour certains pays, mais que d’innombrables patients ailleurs mourraient sans.

“Les nations les plus riches ont immédiatement reçu des vaccins au détriment des démunis”, a déclaré la semaine dernière le président philippin Ferdinand Marcos Jr., faisant écho à la colère d’un certain nombre d’autres pays.

Même les questions autour desquelles de nombreux pays se sont ralliés, comme la condamnation de la guerre en Ukraine, semblent différentes pour les nations dont les conflits armés n’ont pas suscité la même solidarité internationale.

“Ils devraient s’arrêter un instant pour réfléchir au contraste flagrant dans leur réponse aux guerres ailleurs où des femmes et des enfants sont morts par milliers à cause des guerres et de la famine”, a déclaré le président du Timor oriental, José Ramos-Horta, à l’Assemblée.

“La réponse aux appels à l’aide de notre bien-aimé Secrétaire général dans ces situations n’a pas rencontré la même compassion”, a-t-il déclaré. “En tant que pays du Sud, nous observons des doubles standards.”

Des pays comme le Ghana disent qu’ils ont également besoin de plus de solidarité internationale, en ce qui concerne les inégalités dans la manière dont les économies ont résisté à l’impact de la pandémie et de l’inflation mondiale. Les dévaluations monétaires qui en ont résulté ont rendu encore plus difficile pour les pays le remboursement de leurs emprunts en dollars américains.

Les conséquences sont également plus graves pour les pays en développement en ce qui concerne le changement climatique, disent les dirigeants. Les présidents d’Afrique et des nations insulaires ont demandé aux pays les plus riches d’assumer une plus grande responsabilité financière pour le fait qu’ils ont contribué le plus aux émissions de carbone.

La crainte réside également dans ce qui se passera une fois cette vague annuelle de promesses terminée, a déclaré le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif, dont le pays a connu des inondations apocalyptiques.

“Ma véritable inquiétude concerne la prochaine étape de ce défi – lorsque les caméras partiront et que l’histoire se déplacera vers des conflits comme l’Ukraine”, a-t-il déclaré. « Ma question est : Serons-nous laissés seuls pour faire face à une crise que nous n’avons pas créée ?

En fin de compte, le terme “unis” aux Nations Unies signifie interdépendance. C’est une notion que les trois dernières années ont enseigné à de nombreuses nations de manière substantielle. La Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, l’a rappelé en disant aux dirigeants mondiaux que “la plus grande leçon que nous avons tirée de la pandémie de COVID-19 est que” personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité “”.

“La solidarité mutuelle doit être plus que jamais démontrée”, a-t-elle déclaré. “Nous devons prouver qu’en temps de crise, l’ONU reste la pierre angulaire du système multilatéral.”