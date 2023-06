Mulroney fait l’éloge de Trudeau, omet toute mention de Poilievre

ANTIGONISH, N.-É. –

Le premier ministre Justin Trudeau se réjouit des louanges de Brian Mulroney après que l’ancien premier ministre a déclaré que les discours « poubelles » contre le chef libéral seront oubliés à la lumière des réalisations historiques.

L’ancien premier ministre progressiste-conservateur a fait ces commentaires lundi soir aux délégués participant au Forum économique de l’Atlantique, à l’Université St. Francis Xavier, à Antigonish, en Nouvelle-Écosse. et les commérages » entendus au Parlement.

On se souviendra plutôt de Trudeau pour avoir géré la pandémie ainsi que de tout autre dirigeant mondial et pour avoir négocié l’accord Canada-États-Unis-Mexique avec l’ancien président américain Donald Trump, a déclaré Mulroney, qui a été premier ministre de 1984 à 1993, aux délégués.

« La pandémie (était) le plus grand défi auquel un premier ministre ait dû faire face pour le Canada en 156 ans », a-t-il déclaré. « C’est remarquable et tout le monde dit que notre premier ministre et nos premiers ministres se sont comportés aussi bien que n’importe qui dans le monde. »

Mulroney, qui a conseillé le cabinet fédéral lors des négociations commerciales avec Trump, a déclaré que Trudeau avait fait preuve de vision et d’une main ferme pendant les négociations et avait aidé à préserver l’économie du pays.

Trump était « sur le point de saboter le Canada » pendant les négociations commerciales et il était difficile de négocier avec lui, a déclaré Mulroney. « J’ai vu le Premier ministre parce qu’il m’a invité en tant que conseiller de son cabinet et j’ai vu les grandes décisions qu’il devait prendre à des moments cruciaux, et j’ai vu le résultat final de cette négociation incroyablement difficile. Le résultat final a été une victoire importante. . »

« L’histoire ne s’intéresse qu’aux éléments importants qui ont façonné l’avenir du Canada », a-t-il déclaré.

Remarquablement absente du discours de Mulroney, il y avait toute mention du chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre.

Pendant ce temps, Trudeau a semblé critiquer Poilievre, le chef de l’opposition, lorsqu’il a fait signe à Mulroney et a dit : « Il semble y avoir deux sortes de politiciens aujourd’hui : ceux qui veulent brûler les choses et ceux qui, comme vous l’étiez, veulent constamment construire des choses. »

Lori Turnbull, directrice de l’école d’administration publique de l’Université Dalhousie, a déclaré dans une entrevue que le discours de Mulroney semblait encourager un retour à un débat public plus éclairé, plutôt qu’une attaque subtile contre le style abrasif de Poilievre.

Elle a dit qu’il n’est pas surprenant que Mulroney ait adopté une approche collégiale envers le gouvernement Trudeau, tout comme d’autres membres de l’ancien parti progressiste-conservateur.

« Je ne considère pas ces commentaires comme partisans », a déclaré Turnbull. « Je pense qu’en fait, il parle d’un style de politique et de ce que signifie être Premier ministre. Il loue la façon dont le Premier ministre a géré les choses, en restant à l’écart du bruit du Parlement et en assumant ses responsabilités. »

« D’autres diraient que Trudeau n’a pas été suffisamment présent et visible sur la Colline du Parlement. »

Turnbull a déclaré qu’il était possible que les commentaires de l’ancien premier ministre aient été une tentative de renforcer le soutien de Trudeau en rappelant aux Canadiens que le gouvernement libéral avait des réalisations remarquables.

« Pour être juste, (Mulroney) a également interagi avec Poilievre », a déclaré Turnbull, faisant référence à un dîner que le chef de l’opposition a organisé pour Mulroney et sa femme, Mila, l’automne dernier.

« Ce n’est pas comme s’il (Mulroney) le glaçait », a-t-elle ajouté.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 juin 2023.