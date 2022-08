Mullin et Shannon se disputent le signe de tête du GOP au Sénat lors du second tour de l’Oklahoma

OKLAHOMA CITY (AP) – Deux loyalistes de l’ancien président Donald Trump qui ont tous deux adopté sa fausse affirmation selon laquelle il a remporté les élections de 2020 s’affrontent mardi dans un concours qui décidera probablement qui sera le prochain sénateur américain de l’Oklahoma.

Le représentant américain Markwayne Mullin, propriétaire d’une entreprise de plomberie de Westville, et TW Shannon, ancien président de l’Oklahoma House et dirigeant d’une banque d’Oklahoma City, ont été les deux premiers votants lors de la primaire républicaine de 13 candidats en juin, mais aucun n’a dépassé le seuil de 50% nécessaire pour remporter la nomination pure et simple. Mullin, qui était en tête du peloton avec près de 44% des voix, a obtenu l’approbation de Trump peu de temps après la primaire.

Mullin et Shannon cherchent à remplacer le sénateur américain à la retraite Jim Inhofe, âgé de 87 ans, un incontournable de la politique républicaine dans l’Oklahoma depuis les années 1960 qui occupe le siège du Sénat américain depuis son élection en 1994.

Les bureaux de vote dans tout l’État seront ouverts de 7 h à 19 h.

Le vainqueur du concours sera fortement favorisé lors des élections générales de novembre contre l’ancienne représentante démocrate américaine Kendra Horn, ainsi qu’un indépendant et un libertaire. L’Oklahoma n’a pas élu de démocrate au Sénat américain depuis plus de 30 ans.

Dans un État où près de 10% de la population s’identifie comme amérindienne, Mullin et Shannon sont membres de tribus amérindiennes – Mullin, citoyen cherokee, et Shannon, qui est également afro-américaine, citoyenne de la nation Chickasaw.

Les rapports de financement de la campagne montrent que Mullin a collecté environ 3,6 millions de dollars, soit près de trois fois les 1,3 million de dollars que Shannon a rapporté avoir collectés.

Dans les publicités de campagne et sur la souche, les deux hommes ont vanté leurs positions sur des questions brûlantes et se sont engagés à combattre le programme politique du président Joe Biden. Shannon a lancé une publicité anti-avortement dans laquelle il a qualifié Planned Parenthood de « véritable visage de la suprématie blanche », tandis que Mullin, dans une publicité mettant en vedette deux de ses propres enfants et un montage de la nageuse universitaire transgenre Lia Thomas, a déclaré : « Les démocrates ne peuvent pas dites-nous même ce qu’est une femme.

Mardi également, les démocrates Jason Bollinger, un avocat d’Oklahoma City, et Madison Horn, une experte en cybersécurité, s’affronteront lors du premier tour de scrutin dans la course à l’autre siège du Sénat américain d’Oklahoma. Le vainqueur affrontera le sénateur républicain sortant James Lankford, qui sera le grand favori en novembre, aux côtés d’un républicain et d’un indépendant.

Dans la course pour un siège ouvert à la Chambre des États-Unis dans l’est de l’Oklahoma, les républicains Josh Brecheen, un ancien sénateur d’État de Coalgate, et le représentant d’État Avery Frix, de Muskogee, s’affrontent dans le second tour du GOP après avoir émergé comme les deux meilleurs candidats en juin. 14 -candidat primaire. Le vainqueur affrontera la démocrate Naomi Andrews, de Tulsa, et l’indépendant Ben Robinson, de Muskogee, en novembre.

Également sur le scrutin mardi, il y aura des élections primaires républicaines pour plusieurs bureaux à l’échelle de l’État, y compris le surintendant de l’instruction publique de l’État, le trésorier de l’État, le commissaire du travail et le commissaire des sociétés.

Sean Murphy, l’Associated Press