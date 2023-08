Mullin de Wrexham a offert une récupération de blessure au domicile du propriétaire à Los Angeles

Rob McElhenney a offert à Paul Mullin un séjour de deux semaines dans sa maison d’Hollywood pour aider l’attaquant blessé de Wrexham à se remettre du poumon perforé qui l’obligera à manquer le début du retour du club en Ligue 2.

Mullin, qui a marqué 38 buts en 46 matchs alors que Wrexham a remporté la promotion de la Ligue nationale la saison dernière, a été blessé lors d’une collision avec le gardien de Manchester United Nathan Bishop lors d’un match amical de pré-saison à San Diego le 26 juillet.

Le personnel médical de Wrexham a dit au joueur de 28 ans qu’il ne pouvait pas retourner au Royaume-Uni tant que la blessure n’était pas suffisamment rétablie pour permettre à Mullin de voler.

Et avec l’équipe de Wrexham maintenant de retour au Pays de Galles avant le match d’ouverture de la Ligue 2 samedi contre MK Dons, Mullin est resté en Californie après que le copropriétaire du club, McElhenney, ait mis sa maison hollywoodienne à sa disposition pendant qu’il récupère.

« Cette affaire de Paul est dévastatrice pour le club mais, encore une fois, c’est un sport de contact et ces choses arrivent », a déclaré McElhenney à S4C. « Il va bien. Je viens de lui envoyer un texto ce matin.

« Il est à San Diego et il va venir et rester avec nous pendant quelques semaines jusqu’à ce qu’il puisse partir et retourner au Pays de Galles. »

Wrexham attend toujours d’évaluer l’étendue de l’absence prévue de Mullin de l’équipe.

Dans le pire des cas, le joueur serait mis à l’écart jusqu’à trois mois, mais il est peu probable qu’une image complète émerge avant son retour au Royaume-Uni.