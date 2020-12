Nick Mullens ratera le reste de la saison en raison d’une grave blessure au coude, déplaçant le troisième joueur CJ Beathard dans un rôle de départ pour les deux derniers matchs et envoyant les 49ers de San Francisco à la recherche désespérée d’un remplaçant.

Mullens s’est blessé à la fin de la défaite de dimanche à Dallas et l’entraîneur Kyle Shanahan a déclaré qu’il aurait probablement besoin d’une chirurgie reconstructive sur son coude.

Le starter Jimmy Garoppolo a été autorisé à revenir à l’entraînement après une blessure à la cheville qui l’a mis à l’écart au cours des six derniers matchs, mais ne sera pas prêt à jouer samedi soir contre l’Arizona. Le remplaçant Josh Johnson a été placé sur le COVID-19[feminine liste mardi, laissant Beathard comme le seul quart-arrière disponible.

Shanahan a déclaré qu’il ne s’attend pas à ce que Garoppolo soit autorisé à jouer cette semaine.

Je serais très surpris si cela arrive, dit-il. Pour le moment, il est prudent de sortir pour s’entraîner, qui n’avaient qu’à se déplacer aujourd’hui. Ce sera amusant pour lui de lancer un peu la balle demain. Allaient être très en sécurité avec lui cette semaine et bien voir la semaine prochaine. Mais je serais très surpris si cela change.

Avec des joueurs qui ne sont pas actuellement sur une liste de la NFL et dans le coronavirus protocole de test nécessitant six jours de tests propres pour être éligible pour jouer, la seule option pour une sauvegarde sera soit de signer quelqu’un de l’équipe d’entraînement d’une autre équipe, soit d’utiliser quelqu’un comme le demi offensif Jerick McKinnon ou l’arrière Kyle Juszczyk comme option d’urgence.

Espérons que cela n’arrive pas à cela, mais j’espère également que cela en viendra un peu, a déclaré Juszczyk. Peut-être que CJ doit attacher sa chaussure ou que son casque doit être réparé et que j’ai au moins un jeu.

Les Niners seront également sans le demi offensif Raheem Mostert (cheville) et le receveur Deebo Samuel (ischio-jambiers) pour les deux derniers matchs, mais pourraient ramener l’ailier serré All-Pro 2019 George Kittle dans le giron.

Kittle est absent depuis qu’il s’est cassé le pied le 1er novembre. Kittle est retourné à l’entraînement la semaine dernière et est sur le point de jouer cette semaine, même si les Niners ont été éliminés des éliminatoires.

S’il est en bonne santé, je ne vois tout simplement pas pourquoi, dit Shanahan. C’est la même chose que tous les autres joueurs de notre liste, si vous êtes en bonne santé et que vous ne risquez pas quelque chose. Nous ne demanderions jamais à jouer blessé ou quelque chose comme ça, mais il a eu une bonne semaine d’entraînement la semaine dernière.

Beathard n’a joué qu’avec parcimonie en tant que remplaçant au cours des deux dernières saisons après avoir débuté 10 matchs ses deux premières années dans la NFL. Beathard n’a remporté qu’un seul de ces départs et a une cote de passeur en carrière de 77,2 avec 14 passes TD et 13 interceptions.

Cela a été une période difficile pour Beathard, dont le frère Clayton a été tué en décembre dernier devant un bar de Nashville.

Beathard a complété 28 des 45 passes pour 332 verges et deux touchés cette saison en service de nettoyage.

Je suis ravi de voir ce qu’il peut faire avec la semaine complète de pratique et une semaine complète de préparation, a déclaré Juszczyk. J’ai toute confiance dans le monde en CJ. J’ai l’impression qu’il est d’une manière injuste d’être jugé sur ce qu’il a fait ses première et deuxième années dans la ligue. Cela faisait longtemps qu’il n’avait pas eu la chance d’être ce quart-arrière partant et d’avoir le temps de se préparer. Je pense que c’est un joueur différent maintenant.

REMARQUES: CB Richard Sherman a mal au mollet et pourrait ne pas pouvoir jouer cette semaine. Sherman a raté neuf matchs cette saison en raison d’une blessure au mollet. … DT Javon Kinlaw (genou) et S Tarvarius Moore (genou) sont au jour le jour et S Jimmie Ward est en protocole de commotion cérébrale. … WR Richie James Jr. (cheville) et OL Hroniss Grasu (genou) étaient limités à l’entraînement.

