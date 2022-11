Mulcair sur la performance de Lametti à l’enquête sur la Loi sur les urgences

Il n’y a eu qu’une seule fausse note lors de la performance par ailleurs solide des libéraux lors de l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence et elle a été jouée par la trompette du ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti.

Lametti a servi sa défense préférée “J’ai un secret” qu’il utilise chaque fois qu’il ne peut pas ou ne veut pas répondre à une question qui pourrait s’avérer embarrassante pour le premier ministre Justin Trudeau. A tel point qu’il devient juste de se demander si sa priorité est de faire respecter la loi ou de défendre son gouvernement.

Lorsque Jody Wilson-Raybould a reçu le coup de grâce de son rôle de ministre de la Justice, Lametti est finalement arrivée au Cabinet, après avoir langui sur les banquettes arrière pendant plusieurs années. Il n’est pas sur le point de gâcher sa grande chance.

Wilson-Raybould était une star lorsqu’elle a été recrutée comme candidate par Trudeau. Femme de caractère, elle possédait une solide expérience dans la gestion des affaires de sa communauté des Premières Nations et avait œuvré pendant des années comme procureure. Son expérience administrative et ses connaissances juridiques en ont fait une candidate idéale pour devenir ministre de la Justice et procureure générale, un précédent pour une Canadienne autochtone.

Wilson-Raybould était ce membre trop rare de l’exécutif qui refusait de s’entendre. Lorsque Trudeau et ses acolytes ont commencé à mettre leur nez dans la poursuite pour fraude d’entreprise, SNC Lavalin, elle a repoussé.

Elle a prouvé son courage lorsqu’elle s’est posée sur une question de principe et a refusé de donner le genre d’accord de non-poursuite qui était maintenant autorisé par la législation introduite par Trudeau. Elle et son directeur des poursuites pénales ont fermement convenu que SNC Lavalin n’était tout simplement pas admissible en vertu de cette nouvelle loi.

Trudeau, toujours « ayant droit à ses droits », n’était pas sur le point de prendre « non » pour une réponse, en particulier, semblait-il, d’une femme. Wilson-Raybould a été transféré aux Anciens Combattants et a rapidement quitté le cabinet de Trudeau, avec une autre ministre forte et de principe, Jane Philpott.

Trudeau n’a jamais retrouvé le statut de gouvernement majoritaire depuis.

Lametti n’est pas dépourvu d’expertise. Il a été professeur à la Faculté de droit de McGill avant de se lancer en politique. Il a une excellente formation académique. Il a même été co-capitaine de l’équipe de hockey d’Oxford avec Mark Carney !

Il a également été résolument obséquieux dans l’accomplissement de ses fonctions. Il a vu ce qui est arrivé à Wilson-Raybould et quelles que soient ses autres qualités, il n’a pas exactement été du genre à tenir bon lorsque les intérêts de son gouvernement sont en jeu.

J’en ai été témoin pour la première fois lorsque François Legault a décidé qu’il pouvait amender unilatéralement le document fondateur du Canada, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Lametti a défendu ouvertement et de manière incongrue la position de Legault selon laquelle il pouvait amender la Constitution de son propre chef, même lorsqu’elle restreignait les droits en matière de langues officielles.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, le procureur général du Canada disait que le gouvernement du Québec pouvait modifier l’AANB pour, entre autres, supprimer l’égalité du français et de l’anglais devant les tribunaux du Québec, comme il venait de le faire avec la loi 96.

Un de mes collègues a interviewé Lametti peu de temps après. Lametti était catégorique. Legault avait le pouvoir de modifier l’AANB et (attendez-le) il avait un avis juridique pour le prouver.

“LE SUPER POUVOIR SECRET DE DAVE”

Mon collègue a demandé si ses auditeurs de la communauté anglophone de Montréal pouvaient voir cet avis juridique. C’est alors que Lametti a sorti la défense “secrète” désormais familière. Il est inconcevable qu’un avocat digne de ce nom ait jamais dit qu’une province pourrait modifier unilatéralement la constitution d’une manière qui aurait une incidence négative sur les droits linguistiques. Ayant préparé plusieurs cas clés de la Charte lorsque j’étais directeur des affaires juridiques pour le groupe de défense des droits linguistiques Alliance Québec, je crois qu’il n’est même pas plausible qu’une telle opinion existe. Ce serait la première fois que je rencontrais le super pouvoir de Secret Dave pour bloquer et défendre… dans l’intérêt de son gouvernement.

Pensez-y. Legault dit, par exemple, qu’un certificat de naissance en anglais d’une autre province canadienne ne peut pas être introduit dans une procédure judiciaire au Québec sans une traduction coûteuse. Au lieu de lutter contre cette abrogation des droits, le procureur général du Canada dit que c’est de la foutaise.

L’égalité du français et de l’anglais devant les tribunaux du Québec est gravée dans la pierre et a été confirmée à maintes reprises par la Cour suprême. Lametti prétend avoir un avis juridique secret qui dit le contraire mais il ne le montrera pas !

Cela a été une grande surprise pour les experts constitutionnels de haut niveau. Vous voyez, la constitution de 1982, qui a introduit la Charte des droits, a également des dispositions d’amendement en treillis, plus le changement est fondamental, plus les exigences sont exigeantes. Bien qu’une province puisse en effet modifier sa propre constitution unilatéralement, elle nécessite une motion des deux chambres du Parlement pour modifier les droits linguistiques, ce que la Cour suprême ne considère pas comme faisant partie de la constitution provinciale.

Cette exigence d’entente fédérale a dû être satisfaite lorsque le gouvernement du Québec a voulu passer des commissions scolaires confessionnelles (catholiques et protestantes) à des commissions scolaires linguistiques (français et anglais). Le Québec, bien qu’il n’ait pas signé la constitution de 1982, a respecté ces règles et le premier ministre Lucien Bouchard a réussi à faire adopter les motions à la Chambre des communes et au Sénat.

En tant que député de l’opposition à l’Assemblée nationale à l’époque, j’ai eu l’honneur de prononcer notre discours acceptant le changement et énonçant les conditions convenues. Il a été crucial pour la minorité anglophone du Québec de continuer à suivre la question de près. Même les gouvernements du Parti québécois, dans l’ensemble, ont respecté l’entente.

Legault, de son côté, a tenté avec une autre loi, la loi 40, de retirer le droit de la minorité anglophone de contrôler et de gérer ses commissions scolaires.

Trudeau a peur de Legault et Lametti fait passer le message haut et fort : ne bougez pas le bateau avec le Québec. La minorité anglophone perd ses droits ? Dommage. On ne se bat pas avec Legault. Nous avons un avis juridique secret qui dit que tout va bien.

Alors peut-être n’aurait-il pas dû être surprenant que lors des audiences de la semaine dernière devant la Commission Rouleau, Lametti ait de nouveau choisi de protéger ce à quoi le commissaire avait accès en tant que preuve. Le rôle de Rouleau, en vertu de la loi, était de déterminer la légitimité de l’invocation de la loi par Trudeau. Le travail de Lametti était de faciliter ce travail. Au lieu de cela, Lametti a plaidé qu’il avait donné au cabinet un avis juridique qui favorisait la position du gouvernement, mais qu’il ne pouvait pas le partager parce que… c’était secret !

Lametti semble avoir oublié que sa première obligation en tant que ministre de la Justice et procureur général était de protéger et de défendre la constitution et l’État de droit, et non ses collègues du cabinet et son patron.

Cela a donné lieu à l’une des rares occasions au cours des six semaines d’enquête où le juge Rouleau, généralement imperturbable, a clairement perdu patience.

Le secret professionnel de l’avocat est en effet un principe important. Mais en vertu des lois régissant les enquêtes dans d’autres juridictions, il est parfois clairement énoncé que le secret professionnel ne peut être invoqué comme bouclier pour empêcher la commission d’obtenir toutes les preuves dont elle a besoin. Sinon, pourquoi tenir l’enquête ? La légalité de l’action du gouvernement était au cœur de ce que Rouleau devait décider et Lametti était singulièrement inutile.

Dans la longue liste de choses que le juge Rouleau inclura dans son rapport, l’argent intelligent pariera qu’il cherchera à mettre fin aux manigances de tout futur Secret Dave.

Si vous voulez que les Canadiens conviennent que restreindre les libertés de certains était le seul moyen de protéger les droits de chacun en vertu de la loi, vous feriez mieux de prêcher par l’exemple. Cela commence par assurer un processus d’enquête ouvert et transparent sur la question. Ne pas en faire une priorité se fait au prix fort de laisser aux Canadiens le sentiment que notre ministre de la Justice est là pour défendre son gouvernement, pas la loi.



Tom Mulcair a été le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada fédéral entre 2012 et 2017