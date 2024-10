Lorsque Sanjay Leela Bhansali a annoncé qu’il faisait ses débuts numériques avec une websérie, le public s’attendait à des décors grandioses, un scénario épique et des dialogues percutants ainsi que des costumes à couper le souffle. Comme nous l’avons vu dans ses films à succès tels que Bajirao Mastani (2015) et Gangubai Kathiawadi (2022). Bien, Heeramandi : Le bazar des diamants réussi à cocher presque toutes les cases. Mais une conséquence que personne n’avait prédit a été la brutalité à la traîne d’un acteur en particulier et de son personnage. Nous parlons de Sharmin Segal et de son portrait d’Alamzeb, qui n’a pas réussi à impressionner les internautes. En fait, son dialogue répétitif « ek baar dekh lijiye, deewana bana dijiye » est rapidement devenu une source de mèmes.

Sharmin Segal a été brutalement critiquée pour ne pas avoir laissé un maquilleur se maquiller