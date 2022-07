Mukhtar Abbas Naqvi : le dernier député musulman quitte le parti Bharatiya Janata au pouvoir en Inde

Le ministre des Affaires des minorités Mukhtar Abbas Naqvi a démissionné mercredi, un jour avant la fin prévue de son mandat. Le parlement indien compte près de 800 législateurs au total.

“Mon travail à la Rajya Sabha (chambre haute du parlement) est terminé, mais mon travail politique et social ne sera jamais terminé”, a déclaré Naqvi à la chaîne d’information locale NDTV jeudi, sans fournir de détails sur les raisons pour lesquelles il ne sollicitera pas sa réélection.

La démission de Naqvi intervient à un moment instable pour les communautés hindoues et musulmanes de l’Inde. Les tensions religieuses ont éclaté ces dernières semaines, à la suite des commentaires du porte-parole du BJP, désormais suspendu, Nupur Sharma, au sujet du prophète Mahomet largement condamné comme islamophobe.

Des affrontements violents et meurtriers ont depuis éclaté dans certaines parties du pays entre hindous et musulmans, qui représentent respectivement environ 80 % et 14 % des 1,3 milliard d’habitants du pays.