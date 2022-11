Mukhbir Review: Ce thriller d’espionnage ‘hatke’ mettant en vedette Zain Khan Durrani vous gardera accroché jusqu’à la fin

Série: Mukhbir L’histoire d’un espion

Casting de Mukhbir : Zain Khan Durrani, Prakash Raj, Adil Hussain et plus

Directeur Moukhbir : Shivam Naïr ; Jayprad Desaï

Où regarder : Zee 5

Les thrillers d’espionnage sont toujours délicats. Cela peut soit garder le public accroché dès le début, soit le cas pourrait être tout le contraire. De nombreux cinéastes ont essayé de se lancer dans ce genre, certains ont échoué et d’autres ont réussi. À une époque où OTT est en plein essor, il est risqué de se lancer dans un thriller d’espionnage. Mais avec Mukbir – L’histoire d’un espion, il semble que le risque en valait la peine. La série Web composée de huit épisodes a été mise en ligne sur Zee 5 et en voici la critique complète.

De quoi s’agit-il?

Mukhbir est l’histoire d’un jeune espion nommé Kamran joué par Zain Khan Durrani qui est arrogant et plein d’esprit à sa manière. Il ne fait pas partie de ceux qui ont un objectif fixé, mais plutôt un homme fluide. Il travaille sous l’espion KSK Murthy joué par Prakash Raj qui est déterminé à aller jusqu’au bout pour son pays. Il a pour toile de fond l’ère post-guerre sino-indienne et met en valeur les moments difficiles où les gens opéraient avec moins de technologie. Kamran est chargé de traverser la frontière et de partager des mises à jour sur tous les plans d’attaque diaboliques qui sont formulés au Pakistan. Il doit se lier d’amitié avec une famille pakistanaise et faire son travail. L’intrigue vous rappelle-t-elle Raazi ? Eh bien, ce n’est pas le cas.

Ce qui est chaud?

L’histoire de Mukhbir est quelque chose qui vous gardera accroché jusqu’à la toute fin. Ce n’est pas un de ces thrillers d’espionnage qui met des années à développer ses personnages. Il s’agit plutôt d’une série au rythme rapide avec une écriture très nette. Zain Khan Durrani est devenu un excellent acteur dans celui-ci avec, bien sûr, les actes puissants livrés par des acteurs de soutien comme Prakash Raj, Adil Hussain et plus encore. Tandis que l’histoire fait ressortir le côté humain de l’agent espion. Il peut être arrogant qui semble être quelqu’un sans attaches, mais quand il doit franchir la ligne en tuant un innocent, il a toutes les émotions qui se précipitent. Il n’est pas un de ces gars trop confiants, plutôt get-the- travail fait genre d’espion qui a des émotions mais le travail passe avant tout. Harsh Chayya se démarque définitivement du lot avec un jeu puissant.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

Bien que le scénario net soit un bonus, il semble parfois précipité. La romance entre les protagonistes semble forcée. En dehors de cela, Mukbir apparaît définitivement dans une série qui a le potentiel d’attirer l’attention.

Verdict BL :

Mukbir – A Story of A Spy doit être sur votre liste ce week-end. C’est un thriller d’espionnage immersif avec beaucoup de cœur.

Classement BL: 3 étoiles