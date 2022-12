Mukesh Khanna qualifie la chanson de Pathaan Besharam Rang de “vulgaire” ; dit: ‘La prochaine fois, tu les amèneras sans vêtements’

L’acteur vétéran Mukesh Khanna a critiqué la chanson Besharam Rang de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone de leur prochain film Pathaan. Tout en interrogeant le Central Board of Film Certification (CBFC), l’acteur du Mahabharat a qualifié la chanson de vulgaire et a déclaré que la prochaine fois, les réalisateurs amèneraient les acteurs sans vêtements sur grand écran.

Critiquant la chanson, Mukesh a déclaré que l’industrie cinématographique s’est détraquée et que cela n’a rien à voir avec un problème religieux, mais que c’est une question de vulgarité. Il a dit que notre pays n’est pas l’Espagne ou la Suède ou un tel pays qui permet tout.

“Vous avez osé amener les gens dans des vêtements aussi limités, ensuite vous les amènerez sans les vêtements ! Le travail du conseil de censure est de s’assurer que les films ne blessent pas les sentiments et les croyances personnels de quiconque. Le censeur ne doit pas passer de tels films qui incitent ou égarer les jeunes », a déclaré Mukesh à ABP News.

Il a en outre ajouté que cette chanson peut perturber l’esprit des jeunes, pas induire en erreur. Il a dit que la chanson n’était pas destinée aux plateformes OTT mais au grand écran et s’est demandé comment la censure l’avait adoptée et avait ignoré le “habillage provocateur délibéré”.

De nombreux politiciens ont affirmé que la chanson de Besharam Rang avait été politisée parce que Deepika portait un bikini safran et SRK une chemise verte. Ils ont averti que si la chanson n’était pas retirée, ils lanceraient une campagne de boycott contre Pathaan dans tout le pays.