Mukesh Khanna perd sa sœur en raison de la congestion pulmonaire

Un jour après avoir répondu à ses rumeurs de mort, Mukesh Khanna a perdu sa sœur Kamal Kapoor. L’acteur vétéran s’est rendu sur ses pages de médias sociaux et a publié une photo avec elle et a partagé la nouvelle de sa mort. Mukesh a écrit en hindi: « कल घंटो मैं मेरी मौत की झूठी ख़बर का सच बताने का संघर्ष करता रहा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक भयंकर सच मेरे ऊपर मँडरा रहा है।आज मेरी इकलौती बड़ी बहन कमल कपूर का दिल्ली में निधन हो गय , उनके निधन से काफी मर्माहत हूँ, हम सब परिवार सकते में आ गये हैं। १२ दिन में कोविड को हराने के बाद लंग्स के कंजेस्चन से वो हार गई। पता नहीं ऊपर वाला क्या हिसाब किताब कर रहा है। सचमुच मैं पहली पहली हिल गया हूँ। अश्रुपूरित नमन, भावभीनी श्रद्धांजलि। «

Ce qui se traduit en gros par « Hier, j’ai lutté pendant des heures pour dire la vérité sur les fausses nouvelles concernant ma mort. Mais je ne savais pas qu’une terrible vérité planait sur moi. Aujourd’hui, ma seule sœur aînée Kamal Kapoor est décédée à Delhi, Je suis vraiment désolé pour sa mort. Après avoir vaincu COVID-19 en 12 jours, elle a été vaincue par la congestion pulmonaire. Je ne sais pas comment Dieu calcule. Vraiment, je suis secoué pour la première fois de ma vie. «

Plus tôt sur son canular de mort, Khanna a partagé une vidéo dans laquelle on l’entend dire: « Je suis ici pour vous informer que je vais parfaitement bien. Je vais très bien. Je suis ici pour écarter les rumeurs, on m’a demandé de réfuter et c’est ce que je veux faire. Je souhaite aussi condamner ceux qui répandent de telles rumeurs. C’est un problème avec les médias sociaux. Quel devrait être le traitement de ces personnes mentalement instables? Qui punira leurs méfaits? Assez, c’est assez. Maintenant, c’est trop. Il devrait y avoir un arrêt à ces fausses nouvelles. «

Il a également dit: «Avec votre bénédiction, je suis en parfaite santé et en sécurité. Je n’ai pas de COVID-19 et je n’ai été admis dans aucun hôpital. Je ne sais pas qui a créé cette rumeur et je ne sais pas ce que c’est. l’intention de ceux qui répandent de telles rumeurs. Ils manipulent les émotions des gens avec de telles fausses nouvelles. «