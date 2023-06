Mukesh Khanna dénonce le commentaire de Naseeruddin Shah sur la « haine des musulmans » : si quelqu’un n’est pas en sécurité en Inde, ce sont les hindous

Naseeruddin Shah et Mukesh Khanna sont à la fois des acteurs principaux et populaires pour leurs opinions qui font souvent la une des journaux et des controverses judiciaires. Ils sont tous deux connus pour faire beaucoup de déclarations audacieuses et souvent, leurs déclarations impliquent des sentiments religieux et le gouvernement indien. Récemment, Naseeruddin Shah a fait la une des journaux pour avoir parlé de l’ambiance du cinéma indien qui est devenu islamophobe. Mukesh Khanna est tombé sur la même chose. Il a également trouvé une vieille interview de Shah parlant du fait que l’Inde n’est pas sûre pour les musulmans et a riposté à l’acteur.

Mukesh Khanna claque Naseeruddin Shah

Dans une nouvelle vidéo partagée en ligne par Mukesh Khanna, il a appelé son collègue acteur et ancien camarade de classe de FTII pour ses commentaires sur la haine musulmane qui ont fait l’actualité du divertissement. L’acteur a félicité Shah pour ses talents d’acteur. Il a exprimé sa surprise face aux récentes déclarations de Shah. Mukesh Khanna se demande ce qui est arrivé à Naseeruddin Shah. Il a partagé une citation de Naseerudin en 2018 dans laquelle l’acteur vétéran avait exprimé son inquiétude pour ses enfants. Khanna critique également la déclaration de Shah selon laquelle les musulmans ne sont pas en sécurité en Inde. Khanna se souvient de l’incident du tailleur qui a été tué par deux hommes musulmans. La vidéo est devenue virale en ligne il y a quelques mois à peine.

Mukesh Khanna remet également en question le récent meurtre de Sakshi par son petit ami. Il interroge Naseeruddin Shah sur la sécurité des hindous. Il a également évoqué le cas de Shraddha Holkar qui a été tué par Aftab Poonawala. Mukesh Khanna parle d’amour Jihad tout en discutant des deux meurtres. Il a également parlé du casting d’Ankita Kumari et de Shahrukh Hussain. Mukesh Khanna évoque également l’incident de la destruction d’un temple Hanuman à Kanpur. Khanna dit qu’il n’y a pas d’unité chez les hindous mais que les musulmans se rassembleront tout de suite. « Sau crore ki aabaadi hone ke baad bhi humare hindou surakshit nahi hai. » Il demande à Shah d’arrêter de faire de telles déclarations car il est un acteur très populaire et talentueux.

Regardez la vidéo de Mukesh Khanna claquant Naseeruddin Shah ici :

Mukesh Khanna affirme que si quelqu’un n’est pas en sécurité, ce sont les hindous. Il dit qu’étant donné qu’il n’y a pas d’unité entre les hindous, l’autre partie en profite et tue. Parlant de la déclaration de Shah, il a déclaré : « La haine des musulmans est à la mode ces jours-ci, même parmi les personnes instruites. » Plus tôt, Naseeruddin Shah avait qualifié The Kerala Story de film de propagande et affirmé qu’il ne le regarderait pas.