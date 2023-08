Mukesh Chhabra révèle que Sushant Singh Rajput a rejeté de nombreux films pour Paani et affirme que son dévouement a été mal compris

Le directeur de casting, Mukesh Chhabra, a révélé que le regretté acteur Sushant Singh Rajput avait rejeté de nombreux films pour le film Paani de Shekhar Kapur, désormais mis de côté. Il a également ajouté que son dévouement au projet avait été interprété à tort comme de l’arrogance.

Le regretté Sushant Singh Rajput était connu comme un acteur méthodique, mettant tout en œuvre pour ses personnages. Pour MS Dhoni : The Untold Story, Sushant a suivi un entraînement sportif rigoureux et a même passé des heures avec le joueur de cricket Dhoni. De même, Sushant était vraiment enthousiasmé à l’idée de diriger le film Paani de Shekhar Kapur, désormais mis de côté. Pour ce film, Sushant a refusé de multiples projets, car il souhaitait se consacrer au film de Shekhar. Ce professionnalisme de l’acteur a été interprété à tort comme de l’arrogance par quelques-uns.

Récemment, le directeur de casting Mukesh Chhabra, qui a réalisé le dernier film de Sushant, Dil Bechara, a parlé de la même chose et a révélé à quel point il était excité pour Paani. Lors d’une récente conversation, Mukesh a déclaré : « Il a dit non à tant de films juste à cause de Paani. Logo ko laga ki woh star ban gaya hai toh issi liye il agissait de manière arrogante, mais il était vraiment heureux et enthousiasmé par le film. veut travailler avec Shekhar Kapur. J’étais là quand il a été confirmé pour le film. Jaise bacche ko khilona mil jaata hai aur woh khush ho jaata hai, waise salut, il était très heureux après la nouvelle. Malheureusement, le film n’a pas eu lieu « .

Voici la vidéo





Shekhar Kapur, qui allait diriger Sushant Singh Rajput dans le film Paani, a dévoilé le scénario du film. Le film a été abandonné après que Yash Raj Films (YRF) se soit retiré du projet. Shekhar avait espéré que Paani serait achevé un jour. « Si vous voulez voyager avec les dieux ou votre créativité, vous devez parcourir chaque étape avec dévotion et humilité. Si Dieu le veut, Paani sera créé un jour. Si c’est le cas, je le consacrerai à Sushant. Mais il le faut. être réalisé avec des partenaires qui marchent avec humilité et non avec arrogance », lit-on dans son tweet. Après le décès de Sushant le 14 juin 2020, Shekhar Kapur a partagé un tweet dans lequel il a déclaré qu’il savait que l’acteur était déprimé depuis six mois et espérait pouvoir faire quelque chose à ce sujet.