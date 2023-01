Mukesh Bhai est un bon ami, je le respecte : Gautam Adani

Le milliardaire Gautam Adani a déclaré qu’il considérait le fondateur de Reliance Industries, Dhirubhai Ambani, comme un modèle et son fils Mukesh Ambani comme un ami, offrant un aperçu rare des liens entre deux des familles les plus riches de l’Inde.

“Dhirubhai est un modèle, une source d’inspiration pour nous”, a-t-il déclaré dans une interview exclusive avec Télévision indienne canal.

“Mukesh Bhai est un très bon ami à moi. Je le respecte beaucoup. Il a donné une nouvelle direction à Reliance avec Jio, la technologie et la vente au détail, en plus de leur activité traditionnelle de pétrochimie. Il a beaucoup contribué au progrès du pays. “, a déclaré M. Adani.

Alors que M. Adani et M. Ambani viennent du Gujarat et contrôlent de vastes empires commerciaux qui ont décollé avant que l’Inde n’ouvre son économie en 1991 et valent maintenant des centaines de milliards de dollars dans tous les secteurs, les deux ont eu peu de zones de tête-à-tête. concours.

Cependant, après deux décennies d’expansion agressive évitant les territoires de l’autre, les deux hommes marchent de plus en plus sur le même terrain, M. Adani cherchant à diversifier ses intérêts hors de ses activités de charbon et de ports et le patron de Reliance se développant dans l’énergie verte.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait célébré le moment où il a dépassé Mukesh Ambani pour devenir l’homme le plus riche de l’Inde l’année dernière, il a répondu: “Je ne suis jamais tombé dans le piège de ces chiffres.” L’industriel, qui vaut 117 milliards de dollars selon l’indice Bloomberg Billionaires, est désormais le plus riche d’Asie et le troisième du monde après Bernard Arnault de Louis Vuitton et le patron de Tesla, Elon Musk.

Avis de non-responsabilité : New Delhi Television est une filiale d’AMG Media Networks Limited, une société du groupe Adani.