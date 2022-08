Mukesh Ambani se prépare à remettre Reliance Industries à ses enfants

Ambani, 65 ans, a présenté lundi son plan de succession, dire aux actionnaires de son conglomérat Reliance Industries que ses trois enfants sont « premiers parmi leurs pairs » et sont « mentorés au quotidien par nos hauts dirigeants, y compris moi-même ».

Ambani, le président et promoteur de Reliance Industries, a une fille Isha et deux fils, Anant et Akash. Selon le dernier dépôt de la société auprès de la bourse de Mumbai, “le promoteur et le groupe de promoteurs” – qui comprend la femme et les enfants d’Ambani ainsi que plusieurs sociétés associées — contrôlent près de 51 % du conglomérat.

“Nos dirigeants de la prochaine génération prennent en toute confiance les rênes de toutes les entreprises”, a déclaré le deuxième homme le plus riche d’Asie lors de la réunion.

Alors qu’Ambani a hérité d’une entreprise pétrolière de son père il y a deux décennies, il a passé ces dernières années à se diversifier dans la technologie, les énergies renouvelables et la vente au détail. Il a lancé Reliance Jio en tant que réseau mobile en 2016. Depuis lors, il a rassemblé plus de 400 millions d’utilisateurs et lancé un service de streaming, un réseau haut débit en fibre, une application de visioconférence et des paiements numériques.