L’Inde est à l’avant-garde de sa révolution numérique et est sur le point de diriger le monde dans la dernière vague de révolution industrielle numérique, a déclaré Mukesh Ambani, président et directeur général de Reliance Industries Limited, s’adressant au Premier ministre Narendra Modi, au ministre syndical des télécommunications Ravi Shankar. Prasad et d’autres dignitaires lors du discours d’ouverture du India Mobile Congress 2020. En plus de parler de la révolution numérique de l’Inde et de la manière dont la robuste infrastructure de réseau 4G de l’Inde a aidé le pays à se maintenir et à se développer au cours des mois Covid-19 pandémie, Ambani a parlé de l’importance de promouvoir une première économie numérique. Il a en outre illustré comment l’Inde est à l’aube d’une telle révolution, avant de présenter quatre idées au Premier ministre Modi, sur la façon dont l’économie indienne peut croître et prospérer sur le front numérique.

«Pas moins de 300 millions d’abonnés mobiles en Inde sont toujours pris au piège de l’ère de la 2G. participer activement à l’économie numérique », a déclaré Ambani dans le cadre de sa première idée de promouvoir l’Inde en tant que société numérique de premier plan au monde. Ambani a ajouté: « L’Inde est aujourd’hui parmi les pays les mieux connectés numériquement au monde. Afin de conserver cette avance, des mesures politiques sont nécessaires pour accélérer le déploiement rapide de la 5G et la rendre abordable et disponible partout. Je vous assure que Jio sera le pionnier de la révolution 5G en Inde au cours de la seconde moitié de 2021. Il sera alimenté par des composants de réseau, de matériel et de technologie développés localement. Le service 5G de Jio témoignera de votre vision inspirante d’aatmanirbhar Bharat. «

Parallèlement à cet engagement, Ambani a également affirmé le rôle que Jio Platforms, une filiale de Reliance Industries Limited, joue dans sa tentative de soutenir les ambitions de transformation numérique de l’Inde. Il a également souligné comment Jio Platforms propose ses services technologiques novateurs dans un large éventail de domaines critiques, tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, les infrastructures, les services financiers et le nouveau commerce. « Jio Platforms, avec sa famille de plus de 20 start-up partenaires, a développé des capacités de classe mondiale dans les domaines de l’intelligence artificielle, du cloud computing, du Big Data, de l’apprentissage automatique, de l’Internet des objets, de la blockchain, etc. Chacune de ces solutions, une fois éprouvée en L’Inde sera offerte au reste du monde pour relever les défis mondiaux », a ajouté Ambani.

Enfin, Ambani a lancé un appel à l’action pour faire de l’Inde un centre de fabrication de matériel et a souligné les efforts du ministre syndical RS Prasad pour attirer les plus grandes entreprises technologiques à venir fabriquer leur matériel en Inde. Il a en outre souligné que pour renforcer et achever la transformation numérique, l’Inde ne pouvait pas rester dépendante des importations à grande échelle en provenance d’autres pays, et a souligné le potentiel de l’Inde en tant qu’industrie de fabrication de semi-conducteurs de pointe. «Lorsque toutes les parties prenantes travailleront ensemble, nous pouvons sûrement nous assurer que le succès de l’Inde dans le domaine du matériel correspondra à notre succès dans le domaine des logiciels», a déclaré Ambani en conclusion de son discours d’ouverture passionnant.

Avertissement:News18.com fait partie de Network18 Media & Investment Limited qui appartient à Reliance Industries Limited qui possède également Reliance Jio.