Mukesh Ambani fait une visite spéciale avec son convoi pour rencontrer la petite fille de Deepika et Ranveer

Célébration de Ganpati par Salman Khan : danser malgré les blessures et pratiquer l’Aarti

Le 8 septembre, Arpita et Aayush Sharma ont célébré Ganpati Visarjan, avec la participation active de Salman Khan malgré une récente blessure aux côtes. Malgré ce contretemps, Salman a rejoint la célébration de Ganesh Visarjan de sa sœur et a été vu en train de danser au rythme du dhol avec sa famille. Des vidéos des festivités ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment un clip viral de Salman, Arpita, Aayush, Arbaaz et Arhaan Khan dansant ensemble. Des vidéos de Salman effectuant l’aarti avec sa nièce Aayat sont également devenues virales en ligne. Salman s’est blessé aux côtes lors du tournage de son film Sikandar, réalisé par AR Murugadoss, qui présente des séquences d’action à haut indice d’octane.

