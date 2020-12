Deux des plus grands noms du monde des affaires. Deux des plus grands noms du monde de la technologie. Deux des plus grands noms au monde en matière d’innovation. Lors de la première édition du sommet Facebook Fuel For India 2020, Mukesh Ambani, président et directeur général de Reliance Industries Limited et Mark Zuckerberg, PDG et fondateur de Facebook, ont eu une conversation que seuls les dirigeants peuvent avoir. Les deux chefs d’entreprise ont parlé de l’importance de la connectivité numérique en tant que moyen d’autonomiser les masses, de la manière dont les petites entreprises obtiennent une poussée indispensable avec la technologie et les outils appropriés en place, le partenariat de Jio avec Facebook ainsi que la mission Inde numérique voyage entrepreneurial.

Ambani a déclaré que Facebook était devenu le visage d’une Inde connectée numériquement et il a appelé Zuckerberg le véritable architecte de la connectivité numérique pour le monde. Cela arrive à un moment où Facebook a, comme l’a déclaré Zuckerberg, certaines des plus grandes bases d’utilisateurs d’Inde à travers ses applications, notamment Facebook, Instagram et WhatsApp. Quelque chose qui plairait aux fans de cricket en Inde, Facebook diffusera sur la plateforme Facebook Watch les matchs d’essai de la tournée en Inde en Australie. Facebook Watch est disponible sur le Web ainsi que sur les téléviseurs intelligents et est téléchargeable gratuitement. C’est la première fois que Facebook lance un grand lancement de contenu sportif en Inde pour Facebook Watch, une plate-forme qui détient déjà les droits pour la ligue espagnole de football de la Liga.

L’accent mis par Facebook sur les petites entreprises a été renforcé lorsque Zuckerberg a déclaré qu’il était important de fournir aux citoyens un accès à des outils, pour la communication, la finance, le commerce social et l’éducation, pour n’en nommer que quelques-uns. Il a déclaré que des millions de petites entreprises valorisent les outils de Facebook et que ces entreprises seront un élément clé de la reprise mondiale dans l’ère post-COVID. «Chez Facebook, nous sommes au service des petites entreprises. Et cela n’est nulle part plus vrai qu’en Inde. Avec plus de 60 millions de petites entreprises et des millions de personnes à travers le pays qui comptent sur elles pour leur emploi – ces petites entreprises constituent une grande partie de ce que notre partenariat avec Jio peut servir ici. Cela est particulièrement important parce que les petites entreprises en Inde seront un élément clé de la reprise économique mondiale à l’avenir. Et nous nous efforçons de créer les meilleurs outils pour eux », a déclaré Zuckerberg.

Ambani était d’accord avec l’idée et a déclaré qu’une crise est trop précieuse pour être gâchée, elle présente une opportunité pour une nouvelle croissance. Il a salué les efforts du gouvernement et a déclaré que le Premier ministre Narendra Modi avait mené l’Inde du front dans la bataille contre le COVID et que, bien que l’Inde ne soit pas aussi riche que certains pays occidentaux, il avait pris des mesures pour protéger les personnes vulnérables. Il a déclaré que Reliance était dans le secteur du textile et qu’en quelques mois, ils ont produit plus de 100 000 EPI et que nous sommes désormais également exportateurs d’EPI. Jusque-là, l’Inde était fortement dépendante des importations d’EPI.

Le partenariat Reliance Jio et Facebook a été finalisé cet été avec un investissement direct étranger du géant des médias sociaux dans Jio Platforms. L’idée est de tirer parti des avantages d’échelle et de plate-forme de WhatsApp, WhatsApp pour les entreprises, WhatsApp Pay et JioMart pour mettre encore plus de commerçants hors ligne et de petites entreprises en ligne. «Je crois fermement que la technologie, avec toutes les mesures que l’Inde a prises, démocratisera la richesse et la création de valeur pour les particuliers et les petites entreprises. Grâce à notre partenariat (Jio Platforms et Facebook), nous deviendrons une plate-forme de création de valeur pour nos clients et petites entreprises, leur donnant une chance de numériser et d’être au même niveau que n’importe qui d’autre dans le monde », a déclaré Ambani. «Cela accélère le passage pour de nombreuses entreprises des vitrines physiques au numérique», a ajouté Zuckerberg.

Mukesh Ambani est convaincu que l’Inde deviendra l’une des trois premières économies du monde au cours des deux prochaines décennies, et il dit que l’Inde, avec sa société plus jeune, deviendra une société numérique dans les années à venir.