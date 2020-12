Jio 5G sera lancé en Inde au cours du second semestre 2021, a déclaré le président et directeur général de Reliance Industrial, Mukesh Ambani, lors de son discours lors de l’inauguration de India Mobile Congress 2020. Au cours de la conférence, Ambani a présenté au Premier ministre Narendra Modi son « quatre idées « qui peuvent aider à la transformation numérique de l’Inde, et au centre de cela se trouvait l’avènement des services 5G dans le pays. À ce sujet, Ambani a déclaré que Jio 5G sera lancé pour tous d’ici la fin de 2021 et constituera une présence pionnière dans le secteur naissant du réseau et des infrastructures 5G en Inde. Jio 5G a été officiellement annoncé plus tôt cette année lors de l’assemblée générale annuelle 2020 de Reliance Industrial, signalant l’intention d’Ambani d’apporter une contribution durable à la transformation numérique de l’Inde.

Au cours de la conférence, Ambani a également souligné la nécessité pour le gouvernement indien d’adopter d’urgence des mesures politiques clés, qui peuvent aider à étendre la connectivité de dernière génération à plus de 300 millions de personnes défavorisées à travers l’Inde. Il a en outre déclaré qu’une intervention politique similaire du gouvernement sera essentielle pour un déploiement rapide et robuste de la connectivité 5G de prochaine génération en Inde. Les deux autres idées évoquées par Ambani concernaient l’impact de Jio Platforms en tant que démarrage technologique majeur qui aide plusieurs secteurs clés tels que la santé, l’éducation et l’agriculture, et a déclaré qu’il était convaincu que l’Inde était bien placée pour devenir un centre de fabrication de semi-conducteurs. Ceci, à son tour, peut transformer l’Inde en un centre de fabrication complet et donc attirer davantage d’investissements de la part de géants de la technologie du monde entier.

« L’Inde fait aujourd’hui partie des pays les mieux connectés numériquement au monde. Afin de conserver cette avance, des mesures politiques sont nécessaires pour accélérer le déploiement rapide de la 5G et la rendre abordable et disponible partout. Je vous assure que Jio sera le pionnier de la 5G. Révolution en Inde dans la seconde moitié de 2021. Il sera alimenté par des composants de réseau, de matériel et de technologie développés localement. Le service 5G de Jio sera un témoignage de votre vision inspirante d’aatmanirbhar Bharat « , a ajouté Ambani lors de son discours.

Au début de son discours, Ambani a souligné les progrès de l’Inde en tant qu’économie numérique, et a souligné comment la robuste infrastructure de réseau 4G de l’Inde soutenait habilement tous les Indiens à l’époque de la Covid-19 pandémie. Cela, a-t-il déclaré, a prouvé que l’Inde est vraiment à l’aube d’une révolution numérique et qu’elle est prête à diriger le monde en évoluant vers une société numérique d’abord.

Avertissement:News18.com fait partie de Network18 Media & Investment Limited qui appartient à Reliance Industries Limited qui possède également Reliance Jio.