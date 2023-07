Mukesh Ambani a payé ce montant insensé pour changer la couleur de sa troisième Rolls Royce Cullinan

La famille de Mukesh Ambani a pris sa troisième Rolls Royce Cullinan en juin dernier. Cette voiture spécifique est remarquable car elle a une plaque d’immatriculation personnalisée et le prix le plus cher en raison de ses nombreux choix de personnalisation. La nouvelle Rolls Royce Cullinan aurait coûté Rs 13,14 crore, selon un rapport de PTI.

Le coût de cette voiture opulente peut augmenter considérablement avec d’autres fonctionnalités optionnelles et une personnalisation, même si le prix de départ est de Rs 6,8 crore. Les choix de personnalisation particuliers de la famille Ambani sont inconnus, mais il est évident que le nouveau Cullinan se démarque grâce à son magnifique traitement de couleur Tuscan Sun. Selon les rapports, le travail de peinture à lui seul coûte un peu moins que Rs. 1 crore. La voiture semble également équipée de roues de 21 pouces en option, bien que ni le prix ni la disponibilité de ces articles ne soient rendus publics.

Un crore dépensé dans la nouvelle peinture de la voiture

Rolls Royce Cullinan arbore une teinte de soleil toscane frappante et selon un rapport de Cartoq, la peinture de la voiture coûte environ 1 crore Rs. Selon plusieurs rapports, Mukesh a acheté cette voiture de luxe comme cadeau de fiançailles pour son fils cadet Anant Ambani et Radhika Merchant.

Mukesh Ambani a accueilli sa fille Isha et ses jumeaux avec des voitures valant des crores

Certaines des voitures de luxe qui ont été repérées par des paparazzi à l’extérieur de l’aéroport privé d’Ambani et de la maison d’Isha Ambani et d’Anand Piramal comprenaient une BMW 7-Series 760Li haute sécurité (Rs 10 crore), une Rolls-Royce Cullinan (Rs 13,8 crore) et le dernier modèle Mercedes-Benz S-Guard (Rs 12 crore)

Inscription d’une valeur de Rs 20 lakh

La nouvelle Rolls Royce Cullinan a reçu le numéro d’immatriculation « 0001 », qui est un numéro VIP très recherché. En règle générale, l’obtention d’un tel numéro coûterait Rs 4 lakh.

Collection Rolls Royce

La famille Ambani possède l’une des plus vastes collections privées de voitures et de VUS en Inde. Parmi les nombreux modèles Rolls Royce hébergés dans le garage d’Ambani figurent le Rolls Royce Phantom Drophead Coupé, trois Rolls Royce Cullinan et un Phantom Extended Wheelbase de dernière génération, qui coûte également environ Rs 13 crore.