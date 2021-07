New Delhi: L’acteur de télévision Shaheer Sheikh, qui devrait jouer le rôle de Manav dans le redémarrage OTT de la série à succès Pavitra Rishta, a récemment fait part de ses appréhensions et de ses doutes initiaux quant à son rôle dans l’ancien rôle de l’acteur décédé Sushant Singh Rajput. Dans une interview avec un portail de divertissement, il a révélé que les gens autour de lui l’avaient interrogé s’il voulait vraiment remplacer Sushant dans la série et s’il serait à la hauteur de son héritage. Il a avoué que cela le rendait nerveux car il craignait que les gens ne l’acceptent pas.

Il a déclaré à SpotboyE : « Beaucoup de gens m’ont dit que vous êtes sûr de vouloir faire ce personnage ? Parce que c’était un personnage légendaire d’une émission à succès jouée par Sushant Singh Rajput. Les gens auront de très grandes attentes de votre part. J’étais de toute façon, je ne sais pas trop si je devrais commencer le spectacle et après avoir entendu toutes ces choses, j’ai commencé à me sentir encore plus nerveux. En fait, la première pensée que j’ai eue a été : ‘Mujhe accepte salut nahi karenge log’. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de Sushant, Shaheer a déclaré: « Je l’ai rencontré deux fois mais nous ne nous connaissions pas personnellement. Ce que je sais de lui, c’est qu’il était le gars qui a pris le risque de quitter son émission télévisée à succès pour Bollywood . Pour tenter quelque chose de grand dans la vie, il faut prendre un gros risque, ce qu’il a fait. Pour des acteurs de télévision comme nous, il a ouvert une voie là-bas. Dans mon récent post, j’avais également mentionné que sa façon d’accepter les défis m’avait motivé à relever ce défi. Maine ye socha agar meri jagah Sushant hota to vo challenge ko face karta, harta nahi, darta nahi.

« Je me souviens lors de la sortie de Kai Po Che, un journaliste m’avait demandé ce que vous en pensez et j’avais dit qu’il nous avait ouvert la porte. Il y a longtemps, c’était Shah Rukh Khan monsieur qui a fait Circus sur TV et a fini par devenir une star de Bollywood et maintenant c’est Sushant Singh Rajput », a-t-il ajouté.

Il y a quelques jours, les internautes s’étaient rendus sur Twitter pour exprimer leur mécontentement face au remplacement de Shaheer par Sushant et ont inondé le site de microblogging de #BoycottPavitraRishta.

La semaine dernière, le 11 juillet, la plate-forme numérique d’Ekta Kapoor, ALTBalaji, a annoncé que l’émission serait de retour à l’écran avec Shaheer Sheikh dans le rôle de Manav et Ankita Lokhande dans le rôle d’Archana.

Après que Sushant Singh Rajput ait quitté la série pour sa carrière cinématographique, l’acteur Hiten Tejwani a joué le rôle de Manav pendant près de 3 ans. Pavitra Rishta a cessé ses activités en 2014.

L’émission a pris 12 ans le 1er juin 2021, et rappelant le projet, Ankita Lokhande, s’est rendue sur son compte Instagram et a même partagé un clip la mettant en scène avec Sushant. Créé par Ekta Kapoor, le spectacle tournait autour de Manav (Sushant) et Archana (Ankita), un couple marié. Les deux sont devenus un favori des ménages avec leur passage dans le drame hindi. Sushant et Ankita sont sortis ensemble pendant environ six ans avant de rompre.

Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans sa résidence de Bandra le 14 juin 2020. L’enquête est toujours en cours.