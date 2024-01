Muizzu sous pression alors que l’opposition des Maldives s’apprête à le destituer. Que disent les chiffres?

La partie est-elle terminée pour le nouveau président maldivien, Mohamed Muizzu ? Cela ne sera pas clair dans l’immédiat, mais les membres de l’opposition du Parlement maldivien du Parti démocratique maldivien (MDP), qui détient la majorité au Parlement, ont affirmé avoir rassemblé suffisamment de signatures pour soumettre une motion de destitution lundi.

La décision de destituer le président maldivien, qui a connu un début de présidence difficile depuis son entrée en fonction en novembre de l’année dernière, est intervenue après que les membres du Majlis (le parlement maldivien) se sont affrontés à cause de divergences sur l’approbation de quatre membres du cabinet de Muizzu.

Le Parti démocratique des Maldives (MDP) et le groupe parlementaire des Démocrates ont décidé de refuser l’approbation parlementaire de quatre membres du cabinet du président Muizzu avant le vote, les députés pro-gouvernementaux du Parti progressiste des Maldives au pouvoir et du Congrès national du peuple (PPM/ PNC) a lancé une protestation. Cela a conduit à une bagarre au sein du Parlement qui est devenue virale sur les réseaux sociaux.

De lourdes dispositions policières ont été prises pour renforcer la sécurité au Parlement maldivien avant la session de lundi.

Le Majlis a finalement approuvé lundi 19 ministres du cabinet du président Muizzu, mais a rejeté l’approbation du procureur général Ahmed Usham, du ministre des Affaires islamiques Mohamed Shaheem Ali Saeed et du ministre du logement Ali Haidhar. Le ministre des Finances Mohamed Saeed a survécu de peu au même sort.

Certains députés du MDP ont fait défection au moment du vote pour effacer les noms des portefeuilles ministériels grâce auxquels le ministre de l’Économie a traversé, mais le ministre islamique, le ministre du Logement et le procureur général ont été bloqués par les partis d’opposition.

Cependant, le président Muizzu les a reconduits dans leurs fonctions pour les mêmes portefeuilles.

Le député MDP en exercice a déclaré à News18 : « Muizzu pourrait soudoyer les députés comme il l’a fait la dernière fois pour sauver sa chaise. » Elle a également déclaré que les députés de son parti et elle avaient été harcelés, mais que les policiers et les commissaires n’avaient pris aucune mesure contre les députés du parti de Muizzu.

Que disent les chiffres

La destitution du président des Maldives, selon la Constitution maldivienne, implique la soumission d’une résolution motivée par un tiers du parlement maldivien. La résolution doit alors obtenir le soutien des deux tiers du Majlis total.

Le parti d’opposition, le Parti démocratique des Maldives (MDP), détient la majorité, ce qui constitue un défi à la coalition au pouvoir du Parti progressiste des Maldives et du Congrès national du peuple (PPM/PNC).

Le Majlis compte 87 membres et compte actuellement 80 membres.

Le MDP et les Démocrates comptent 56 députés et ont signé la motion de destitution. Le nombre de signatures requis pour proposer la motion de destitution est de 54 et 56 ont donné leur consentement pour présenter la motion mais ne l’ont pas encore soumise, selon un rapport du média maldivien. Soleil.

Si ces députés décident de soumettre la motion, le président Mohamed Muizzu disposera d’un délai de 14 jours pour apporter une réponse. Le 14e jour, il disposera d’une heure pour se défendre devant le parlement maldivien.

Après la session, un vote aura lieu et si 54 députés votent en faveur de la destitution du président, Muizzu devra peut-être démissionner de ses fonctions.

En cas de destitution, le vice-président des Maldives, conformément à la Constitution, assumera ses fonctions.