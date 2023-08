Muise a pleuré à Penticton: « Merci pour votre service, Big Cat Bravo 20 »

« Dernier appel pour le pompier Zak Muise, Big Cat Bravo 20. »

« Merci pour votre service, Big Cat Bravo 20. Repose en paix, Zak. »

Le dernier appel a été envoyé par le propriétaire de Big Cat Wildfire, Mike Smesman, pour envoyer pour la dernière fois mercredi le pompier de 26 ans qui a donné sa vie en luttant contre le plus grand incendie de forêt jamais vu en Colombie-Britannique.

Le moment était sombre, les seuls sons étant ceux de la famille réunie dans le parc du lac Skaha de Penticton pour le service commémoratif.

La sœur de Muise, Allison Tackaberry, a déclaré aux médias que la mort de Muise avait dévasté sa famille, la qualifiant de perte soudaine et tragique.

Le grand rassemblement a fait son chemin le long de la promenade du bord du lac, composé de centaines de pompiers, de pompiers de Penticton, de la GRC et de leur famille. Les membres du public bordaient la plage et se garaient le long de la promenade.

Comme l’a dit le maire de Penticton, Julius Bloomfield, Zak avait deux familles : celle dans laquelle il est né et celle des premiers intervenants qui l’ont adopté dans la leur.

Muise était dans le nord après Fort St. John le 28 juillet pour lutter contre le feu de forêt de Donnie Creek – un jour avant qu’il ne devait retourner à Kelowna pour se reposer – lorsque son UTV a roulé sur une pente raide.

« Zak avait tellement de passion pour la vie », a déclaré Smesman. « Il avait un cœur fait d’or pur. Il était toujours là pour donner un coup de main. Il a été l’un des premiers à se lever pour un quart de travail le matin, et il a été l’un des derniers à faire ses valises pour la journée.

Paul Kranjc, membre du Service de police de l’Ontario depuis plus de 40 ans, a parlé au nom de la famille Muise.

« J’ai eu l’avantage de travailler avec notre service d’incendie local et je leur confiais ma vie. J’étais si fier d’apprendre que Zak voulait devenir tireur d’eau. Il est bon dans ce domaine – il était bon dans ce domaine – il le sera toujours », a déclaré Kranjc.

Kranj a partagé des messages et des mots que le père de Zak, Tim, avait partagés ensemble, ainsi que des mots préparés par Tim pour le mémorial.

« ‘J’ai tellement de chance d’avoir un fils qui, du moment où il est arrivé jusqu’au moment où il est parti, était si plein de vie, enthousiaste, passionné, chaleureux et compréhensif – je pourrais continuer littéralement toute la journée. …tout son travail acharné a finalement porté ses fruits le jour où il a appris qu’il serait déployé comme pompier. Il était tellement excité qu’il pouvait enfin faire une différence.

Le ministre des Forêts de la Colombie-Britannique, Bruce Ralston, était également présent et s’est ensuite brièvement adressé aux médias.

« J’ai moi-même des enfants, et je ne peux tout simplement pas imaginer l’angoisse qu’un parent subirait lorsqu’un jeune que vous avez élevé, nourri, aimé et envoyé dans le monde pour faire de bonnes choses rencontre le sort que Zak a rencontré », dit Ralston. « Je veux juste partager ma sympathie et mon chagrin avec la famille, et je pense que je parle au nom de presque tous les Britanno-Colombiens qui peuvent imaginer ce que c’est pour cette famille. »

Ceux qui souhaitent faire un don à la mémoire de Zak sont priés de faire un don à la Fondation canadienne pour le stress en cas d’incident critique (CCISF) par l’intermédiaire de CanaDon lors de la collecte de fonds commémorative Zak Muise. La CCISF offre un soutien organisationnel et familial, une éducation et une formation aux premiers intervenants, aux vétérans et à leurs familles, y compris Camp FACES, un camp pour les familles et les enfants aux prises avec une perte.

Muise était le quatrième pompier à mourir en service au Canada en combattant des incendies de forêt en 2023.

Le mois dernier, Devyn Gale, 19 ans, est décédée en combattant un feu de forêt près de chez elle à Revelstoke, en Colombie-Britannique. Adam Yeadon, 25 ans, est mort en combattant un feu de forêt près de sa maison de Fort Liard, dans les Territoires du Nord-Ouest; et un habitant de l’Alberta, Ryan Gould, 41 ans, est décédé près du lac Haig, à 140 kilomètres au nord-est de Peace River, en Alberta, lorsque son hélicoptère s’est écrasé alors qu’il combattait un autre incendie.

