Muir vise la date de la Coupe du couronnement pour Pyledriver | Actualités des courses

William Muir était ravi de la réapparition saisonnière de Pyledriver samedi et dirigera son étoile stable lors de la Coronation Cup à Epsom le mois prochain.

L’entraîneur de Lambourn s’attend à ce que le joueur de quatre ans soit « parfait » pour le groupe 1 sur le parcours et la distance du Derby le 4 juin après avoir époustouflé les toiles d’araignée avec un effort très encourageant dans les Jockey Club Stakes.

Muir a senti Pyledriver fatigué dans les phases finales, mais a néanmoins couru une grande course en exécutant Sir Ron Priestley en forme de course à deux longueurs et quart dans le groupe deux à Newmarket.

« Il est très bien sorti de sa course. Ses jambes sont grandes, il a bien trotté, il a mangé sa nourriture, il va bien », a-t-il déclaré.

« Il était probablement juste timide de la forme physique de match et cela l’a laissé un peu frais. Je l’ai fait exprès car cette course n’était pas la première et avant tout. »

«Mon objectif principal est de gagner des groupes avec lui cette année.

«Le terrain a été très rapide et, fatigué ce dernier moment, il a juste roulé, mais il en est bien sorti. Cela va le calmer.

«Nous avons terminé deuxième dans un groupe 2 et nous sommes en pleine forme pour aller de l’avant.

« Il va directement à Epsom maintenant pour le couronnement. Gagner, perdre ou match nul, il allait toujours y aller. Il sera parfait à Epsom.

« Il n’y aura pas d’excuses là-bas et il n’y avait pas d’excuses samedi. Sir Ron Priestley était meilleur que nous.

« Pyledriver a fait un petit galop léger lundi matin. Nous sommes très heureux et c’est en avant et en haut. »