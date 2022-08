Muharram observé par un village du Karnataka qui n’a pas une seule famille musulmane

Une procession très lumineuse et colorée a orné les rues de Hirebidanur au cours des cinq derniers jours. Les gens tenaient des torches et accompagnaient la musique folklorique vibrante en arrière-plan. Dans ce village du Karnataka, les hindous observent Muharram avec faste et splendeur. Le village de Hirebidanur dans le taluk de Saudatti du district de Belagavi n’a pas une seule famille musulmane. Mais cela n’empêche pas la majorité des hindous d’observer Muharram – pas seulement comme un festival mais comme une grande foire de cinq jours.

Petit village d’à peine 3 000 habitants, Hirebidanur se trouve à 51 km de Belagavi, le chef-lieu du district. La plupart des gens ici appartiennent aux communautés Valmiki et Kuruba.

Là se trouve la mosquée de Fakireshwar Swami, un sanctuaire qui aurait été construit par deux frères musulmans il y a très longtemps. Après la mort des frères, les villageois ont décidé de poursuivre la tradition de suivre les rituels.

Un prêtre hindou, Yallappa Naikar, se rend au sanctuaire tous les jours et accomplit la prière selon les coutumes hindoues.

Les villageois offrent des prières pour accomplir leurs vœux. Pendant Muharram, le Maulvi du village voisin reste à l’intérieur de la mosquée pendant une semaine et offre des prières selon les traditions islamiques.

« Nous célébrons Muharram au même titre que notre fête de village. Plusieurs formes d’art sont présentées au cours de ces 5 jours, ce qui donne également l’occasion au folklore d’exposer son talent. Tout le village célèbre joyeusement le festival depuis plus d’un siècle maintenant », a déclaré Prakash Kumar, un habitant de Hirebidanur.

Muharram est le deuxième mois le plus sacré du calendrier Hijri, Muharram marque le début du Nouvel An islamique. En 2022, la nouvelle année islamique a commencé le 30 juillet. Le dixième jour du mois est observé comme l’Achoura par les musulmans du monde entier. La journée est marquée par le jeûne et des prières spéciales dans les mosquées. Il marque l’anniversaire de la mort du petit-fils du prophète Mahomet, Imam Hussain, lors de la bataille de Karbala. Fondamentalement, Tazia est une réplique du mausolée de l’imam Hussain et est fabriquée sous de nombreuses formes et tailles. Le mot tazia est dérivé du mot arabe aza qui signifie commémorer les morts.

Cette réplique du mausolée peut être ramenée à la maison n’importe quel jour entre la veille du premier jour de Muharram et le neuvième jour. Il est enterré le dixième jour de l’Achoura, lorsque l’Imam Hussain a été martyrisé. Par conséquent, Taziyat signifie présenter vos condoléances, vos hommages et votre respect au défunt.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici