Muhammed Nemil vise plus d’action en équipe première après la campagne Sizzling Start to Durand Cup

Lorsque le FC Goa a signé Muhammed Nemil il y a deux ans, cela a été largement considéré comme une déclaration d’intention du club de la Super League indienne (ISL). Le jeune faisait partie du premier groupe de diplômés de la Reliance Foundation Young Champs (RFYC), après avoir rejoint le programme à l’âge de 13 ans en 2015.

Au moment où le FC Goa est venu appeler, Nemil s’était déjà fait un nom dans les cercles de football indiens pour les jeunes, et le club a été félicité pour l’avoir pris à bord car il montrait son œil pour le dépistage des talents à venir.

Deux ans plus tard, le joueur de 20 ans a définitivement marqué le club de Goa. Ses performances, notamment dans les Coupes Durand, ont incité les adeptes du sport dans le pays à s’asseoir et à en prendre note.

Lors de l’édition 2021 du tournoi, le jeune a inscrit quatre buts en six matches, dont un doublé contre le Jamshedpur FC en phase de groupes, aidant les Gaurs à soulever le trophée pour la toute première fois. Et maintenant, alors que les Boys in Orange cherchent à défendre leur titre dans l’édition en cours de la Coupe Durand, Nemil est à nouveau le centre d’attraction, ayant déjà marqué deux fois en autant de matches.

Bien que le FC Goa ait subi une défaite 3-1 lors de son premier match de campagne, le but de Nemil a été l’un des moments forts du match. Son tir, dirigé dans le coin supérieur gauche du filet, a rendu les Black Panthers impuissants alors qu’ils concédaient une avance de choc.

Quelques jours plus tard, le but de Muhammed Nemil à la 8e minute a fait toute la différence entre les Gaurs et l’équipe de football de l’Indian Air Force.

“Je suis satisfait des deux buts que j’ai marqués jusqu’à présent et j’espère marquer plus”, a déclaré Nemil.

« Contre Mohammedan, quand j’ai vu que le gardien protégeait son premier poteau, j’ai réalisé que j’avais une chance si je visais le coin le plus éloigné du filet, même si j’étais à distance. Je suis content que ça ait fonctionné, mais pas très content vu le résultat du match.

«Je suis plus satisfait de mon vainqueur de l’affrontement contre l’Air Force. J’ai reçu un bon soutien de mes coéquipiers, en particulier Lalremruata HP et Mevan Dias qui ont cousu le mouvement ensemble avant que Mevan ne me passe le ballon pour tirer. C’était un objectif d’équipe et le fait qu’il nous a aidés à gagner le rend plus spécial », a-t-il ajouté.

Malgré ses performances percutantes lors de la Durand Cup 2021, le jeune n’a obtenu qu’une poignée d’occasions de départ pour le FC Goa en ISL 2021-22, grâce à une blessure à l’approche de la campagne. En 14 matchs, il n’a enregistré que 362 minutes d’action et n’a totalisé que 211 touches de balle. Le joueur de 20 ans, cependant, a toujours impressionné avec une précision de passe de 78,98%.

« Même si je n’ai eu que quatre départs, je ne suis pas déçu. Je me suis entraîné avec plusieurs excellents footballeurs, et l’éducation que j’ai reçue en le faisant est extrêmement précieuse. En tant que joueur qui cherche encore son chemin, il faut chercher des moyens d’améliorer son propre jeu. Je suis reconnaissant au FC Goa de m’avoir donné cette opportunité », a-t-il déclaré, avant d’ajouter qu’il attend avec impatience d’autres actions en équipe première à l’avenir.

“Une fois ma campagne Durand Cup 2022 terminée, j’espère avoir plus de temps pour travailler avec la première équipe avant la prochaine saison ISL.

“Je suis ravi de travailler avec le nouvel entraîneur-chef Carlos Pena et son équipe, et ce serait un immense honneur de faire équipe avec Alvaro Vazquez, Iker Guarrotxena, Noah Sadaoui et bien sûr, Edu Bedia, Brandon Fernandes, Glan Martins et autres », a conclu Muhammed Nemil.

