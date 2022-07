Muhammad Ibrahim et Davlish Singh représenteront l’Inde lors de la première Coupe du monde de Sim Racing

Produisant de brillantes performances, Muhammad Ibrahim et Davlish Singh se sont assurés des places dans l’équipe indienne pour la première Coupe du monde Sim Racing après avoir décroché la première position en obtenant les mêmes points (43) aux championnats nationaux d’esports (NESC), conclus à Mumbai en hybride. mode.

Les championnats nationaux d’esports, organisés par la Fédération indienne des sports électroniques (ESFI), ont vu la participation des 250 meilleurs pilotes de course de simulation du pays, dont Sai Prithvi, Prathamesh Yedre, Hari Krupanand et Jamie Shaw. Le tournoi s’est déroulé en mode hybride – en ligne et hors ligne – les éliminatoires hors ligne se déroulant à l’INOX Megaplex et au campus IISM de Mumbai.

« Nous sommes ravis de la manière dont les qualifications en ligne et hors ligne se sont déroulées avec succès. Tous les pilotes de course sim ont fait preuve d’un esprit de compétition sain et l’ont maintenu jusqu’à la finale pour s’assurer que toutes les courses étaient bien disputées. Je félicite les gagnants, Muhammad Ibrahim et Davlish Singh pour leur remarquable exploit et je les encourage à ramener le trophée à la maison. Je tiens également à remercier INOX, IR Esports & IISM pour leur soutien fantastique et pour avoir rendu cet événement possible », a déclaré Lokesh Suji, directeur de la Fédération indienne des sports électroniques et vice-président de la Fédération sportive asiatique.

Le duo représentera désormais l’Inde lors du prestigieux tournoi et affrontera des joueurs d’équipes telles que la Thaïlande, le Taipei chinois, l’Ouzbékistan, l’Arabie saoudite, le Vietnam, la Syrie et le Sri Lanka lors des qualifications continentales asiatiques, prévues du 26 au 29 juillet. donné à Asian Continent pour la grande finale et les deux pilotes de simulation gagnants des qualifications continentales asiatiques se mériteront une place dans la finale mondiale qui se tiendra à Monaco.

Organisée par l’International Esports Federation en association avec la Monaco Esports Federation, la Sim Racing World Cup mettra en vedette l’un des titres de course de simulation les plus populaires au monde, Assetto Corsa.

Il y a un total de 39 pays qui participent aux Continental Qualifiers pour la Sim Racing World Cup 2022 et seuls les TOP 12 vont à MONACO ! La grande finale du NESC a comporté un total de deux courses, le vainqueur étant déterminé en fonction du total des points accumulés lors des deux courses.

Ibrahim est parti en pole pour la première course et a maintenu cette position tout au long de la course, grâce à une conduite brillante. La deuxième course a commencé avec un ordre inversé des finissants du Top 8 où Davlish a terminé en tête suivi d’Ibrahim.

Avec Ibrahim et Davlish à égalité avec 43 points chacun lors de l’affrontement au sommet, tous deux sont sortis co-vainqueurs des qualifications nationales.

« C’est une excellente occasion de représenter votre pays sur une plateforme internationale. Gagner les qualifications parmi 250 joueurs au total me donne une immense satisfaction et ressemble à un énorme exploit, mais cela augmente également la pression de bien performer dans la prochaine étape pour moi. Sans aucun doute, je m’entraînerai beaucoup pour donner le meilleur à mon pays avec la prochaine qualification continentale également à l’esprit », a déclaré Ibrahim, ravi, qui a également remporté le McLaren Logitech G Challenge plus tôt cette année.

Davlish, qui joue à la course de simulation depuis 2019, a ajouté: «Je pense que c’était l’un des plus grands événements de course de simulation en Inde à ce jour où ESFI a donné aux participants de tout le pays une chance de se battre pour une place pour représenter leur pays sur le scène internationale. L’événement était très bien organisé avec des courses très rapides, compétitives et équitables de la part de tous les meilleurs pilotes. Les formats de courses en double sprint avec des grilles inversées ont rendu les courses encore plus excitantes.

