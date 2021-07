Srinagar : Le ‘Mughal-e-Azam’ (le plus grand moghol) du Cachemire n’est plus. Rarement un autre acteur du celluloïd n’a été aussi passionnément, sentimentalement et aussi personnellement aimé par le peuple du Cachemire que lui. Jamais aucun autre acteur ou artiste du spectacle ne s’est aussi attaché à la peuple du Cachemire que Dilip Kumar.

La nouvelle de sa mort a été accueillie avec choc, même si elle a ravivé les souvenirs des grands jours de divertissement que l’acteur exceptionnel a apportés dans la vie de millions de personnes à travers le monde.

Il est surprenant de noter que l’acteur, qui était connu de l’ancienne génération de Cachemiriens, a également été le bien-aimé de la jeunesse locale.

« C’était une légende et la magie des légendes est intemporelle.

« J’ai regardé les magnum opus, ‘Mughal-e-Azam’ et ‘Naya Daur’ en couleurs. Ces deux films ont laissé une marque indélébile dans mon esprit. Faut-il appartenir à une certaine génération pour apprécier le talent de Dilip Kumar », a déclaré Adnan, 24 ans, étudiant à l’université.

Les Cachemiris, qui ont regardé les films de Dilip Kumar dans les années 1950, 1960 et même certains dans les années 1970, continuent de vivre dans la crainte et le respect de ce roi de la tragédie.

« J’ai regardé ‘Mughal-e-Azam’ quand il a été projeté pour la première fois à la fin des années 1950 dans le cinéma ‘Amresh’ à Srinagar.

« Les gens ont attendu plus de 10 heures pour que les fenêtres de réservation s’ouvrent.

« Par Dieu, je n’ai pas trouvé ce film à moins d’un impact phénoménal sur le public comme le grand film hollywoodien de tous les temps, le » Benhur « .

« Sa mort nous a tous attristés. Il a été et continuera de faire partie de notre précieux souvenir des plus grands jours du cinéma au Cachemire », a déclaré Noor Muhammad, 74 ans.

Bien qu’ils fassent partie de l’ère en noir et blanc, ses films ultérieurs comme « Aan », « Ganga Jamuna », « Dil Diya Dard Liya », « Leader », « Ram aur Shayam », « Gopi », « Mashaal », » Aadmi » et « Shakti » n’ont pas été reçus avec moins de fanfare que ceux de son époque dorée en noir et blanc.

« Deedar », « Azad », « Tarana », « Dillagi », « Babul », « Arzoo », « Naya Daur », « Madhumati », « Shaheed », « Mela », « Andaaz » et « Daag » ont été noms familiers au Cachemire à cette époque.

L’impact de Dilip Kumar a été si répandu que malgré toutes les salles de cinéma restées fermées au Cachemire en raison de la violence au cours des 30 dernières années, la nouvelle de sa mort a fait tomber les rideaux dans les cœurs et les esprits de la population locale. Comme s’ils avaient appris la triste nouvelle alors qu’ils étaient assis dans une salle de cinéma en train de regarder son film.

« Il est grand temps que le gouvernement se montre à la hauteur et lui décerne la plus haute distinction afin que l’acteur obtienne ce qu’il méritait il y a de nombreuses années », a déclaré Bashir Ahmad, 72 ans.

Il n’y a pratiquement aucun local qui ne pleure la mort de la grande star aujourd’hui.

Sa popularité peut être jugée par le fait qu’au moment où la triste nouvelle a atteint la vallée, les habitants ont commencé à s’appeler pour revivre leurs jeunes années de romance et de vie insouciante.

« Le seul divertissement que nous avions à l’époque était le cinéma et la présence des grands acteurs de tous les temps comme Dilip Kumar, Ashok Kumar, Sham et Raj Kapoor a fait notre journée dans notre jeunesse », a déclaré Ghulam Nabi, 79 ans.

Avec son décès, une ère de visionnage et de réalisation de films a pris fin, mais l’impact laissé par sa grande performance lui a valu une place dans le cœur des Cachemiriens qui ne sera peut-être égalée par personne d’autre.

« Ce n’est pas Le mari de Saira Bano seul qui est décédé aujourd’hui. C’est une partie du cœur aimant de chaque Cachemire qui est mort », a déclaré Abdul Majid, 73 ans.

Avec un public aussi phénoménal, l’affection parentale et le chagrin avec lequel sa mort a été reçue, que personne ne dise à l’avenir que Dilip Kumar est décédé sans laisser de fille ou de fils, ressentez ses ardents partisans dans la vallée.