Mugello, Nurburgring, Bahreïn et Austin parmi plusieurs options pour remplacer le GP d’Australie annulé

Le Grand Prix d’Australie étant annulé pour la deuxième année consécutive, la Formule 1 se bat pour un remplaçant après que son chef a exprimé l’espoir que la saison comprendra encore 23 courses en 2021.

Le GP d’Australie, traditionnellement l’ouverture de la saison, a été repoussé à la seconde moitié de la saison et devait avoir lieu le 21 novembre. Cependant, avec les restrictions strictes sur les coronavirus dans le pays obligeant les arrivées à l’étranger à subir une quarantaine obligatoire de 14 jours, la décision d’annuler l’événement a été prise.

L’ancien pilote de F1 Martin Brundle pense qu’il existe plusieurs options pour remplacer le GP d’Australie annulé. «Je sais que le Mugello a une chance en tant que réserve. Peut-être le Nürburgring. Peut-être que nous aurons à nouveau une deuxième course à Bahreïn. On parlait aussi d’une double course au COTA d’Austin. Il était clair qu’une course à Melbourne n’allait pas avoir lieu. Il y a encore des courses prévues dans les pays de la liste rouge. Le Brésil n’est pas encore certain non plus. C’est un sacré boulot pour la F1, et chaque jour, ils jonglent comme des fous », a déclaré Brundle.

Le président du GP d’Australie, Paul Little, a déclaré qu’il était « profondément déçu » par le développement, mais a ajouté qu’ils « apprécient le défi auquel l’Australie est confrontée avec les restrictions de voyage internationales actuelles et l’importance des vaccinations ».

Le chef de la Formule 1, Stefano Domenicali Read, a également été déçu, mais a déclaré qu’il disposait d’un « nombre d’options » pour garantir que le nombre de courses ne soit pas réduit.

« Bien qu’il soit décevant de ne pas courir en Australie cette saison, nous sommes convaincus que nous pouvons organiser une saison de 23 courses en 2021 et nous avons un certain nombre d’options à faire avancer », a-t-il déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici