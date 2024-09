MUFG accélère son plan à moyen terme avec un investissement dans Sakana AI

Groupe financier Mitsubishi UFJ, Inc.. MUFG, ainsi que ses filiales, MUFG Bank, Ltd. et MUFG Innovation Partners Co., Ltd., ont annoncé un accord d’investissement avec Sakana AI KK (« Sakana AI »), une société de recherche et développement en intelligence artificielle (IA).

Avec cet accord, MUFG devient le plus grand investisseur japonais de Sakana AI.

Fondée en juillet 2023 et basée à Tokyo, Sakana AI connaît une croissance rapide. En un an, l’entreprise a atteint le statut de licorne avec une valorisation dépassant le milliard de dollars.

L’investissement de MUFG s’aligne sur le plan d’affaires à moyen terme

En avril 2024, l’entreprise a présenté ses efforts pour élargir et affiner ses stratégies de croissance, favoriser le progrès social et environnemental et accélérer la transformation et l’innovation. Grâce à son plan d’affaires à moyen terme, MUFG vise à ajouter des produits et des canaux, à améliorer la rentabilité du bilan et à stimuler la croissance. Avec cela, elle vise à augmenter le rendement des capitaux propres à environ 9 % au cours de l’exercice 2026.

L’engagement de MUFG à faire progresser les capacités d’IA et l’infrastructure de données fait partie intégrante de ce plan pour permettre une gestion axée sur les données, améliorer la productivité et accroître la valeur client. La dernière initiative de MUFG s’inscrit dans le cadre du pilier « Accélérer la transformation et l’innovation », qui est l’un des trois piliers du plan à moyen terme.

Dans le cadre de ce même plan, MUFG et MUFG Bank ont ​​obtenu en août l’autorisation de participer au marché de l’énergie de la part de Tokyo Commodity Exchange, Inc. et de la Japan Securities Clearing Corporation. En outre, MUFG Bank prévoit d’acquérir une participation de 49 % dans eClear Co., Ltd., une filiale d’enechain Co., Ltd., qui opère sur le plus grand marché de négociation de gros de couverture d’énergie du Japon, offrant des services d’atténuation des risques de contrepartie dans le commerce de gros d’électricité au comptant.

Le même mois, MUFG et MUFG Bank ont ​​annoncé leur intention d’investir dans Globe Fintech Innovations, Inc. (« Mynt »), la société qui gère GCash. MUFG investira 393 millions de dollars dans Mynt pour étendre sa présence sur le marché financier numérique en plein essor en Asie.

Notre point de vue sur le dernier investissement de MUFG

MUFG vise à améliorer sa stratégie d’IA en tirant parti des compétences technologiques avancées et des approches innovantes de développement de modèles de Sakana AI.

Ceci, ainsi que ses efforts antérieurs pour étendre ses services et pénétrer de nouveaux secteurs, permet à l’entreprise de diversifier ses sources de revenus, aidant ainsi ses finances à long terme.

Au cours des trois derniers mois, les actions de MUFG à la Bourse de New York ont ​​gagné 3,5 % contre une baisse de 5,6 % pour le secteur.

Recherche en investissement Zacks

Source de l’image : Zacks Investment Research

Actuellement, MUFG porte un Zacks Rank #2 (Achat).

L’histoire continue

Autres actions étrangères à prendre en considération

D’autres actions bancaires de premier plan méritent d’être prises en considération : Banque BBVA Argentine SA BBAR et Groupe Financier Galicia SA GGAL, chacun affichant un Zacks Rank #1 (Strong Buy) à l’heure actuelle. Vous pouvez voir la liste complète des actions Zacks Rank #1 d’aujourd’hui ici.

Les estimations des bénéfices de BBAR pour l’année en cours ont bondi de 27 % au cours des 60 derniers jours. Les actions de la société ont bondi de 43 % au cours des six derniers mois.

Les estimations des bénéfices de GGAL pour l’année en cours ont augmenté de 63,9 % au cours du mois dernier. Les actions de la société ont bondi de 85,2 % au cours des six derniers mois.

Vous souhaitez connaître les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Téléchargez dès aujourd’hui les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit

Grupo Financiero Galicia SA (GGAL) : Rapport d’analyse des actions gratuit

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) : rapport d’analyse boursière gratuit

BBVA Banco Frances SA (BBAR) : Rapport d’analyse boursière gratuit

Pour lire cet article sur Zacks.com cliquez ici.

Recherche en investissement Zacks