FORT LAUDERDALE, Floride: Chris Mueller a marqué deux fois à ses débuts internationaux, Ayo Akinola a marqué un but lors de son premier match et les États-Unis ont dépassé le Salvador 6-0 mercredi soir lors de sa quatrième et dernière exposition de l’année écourtée par la pandémie.

Paul Arriola a marqué lors de son premier départ pour un club ou un pays depuis qu’il s’est déchiré le tendon d’Achille droit lors du match préparatoire de DC Uniteds le 15 février. Brenden Aaronson, disputant son deuxième match international après ses débuts contre le Costa Rica en février, a inscrit son premier but.

Devant une foule d’environ 2500 personnes lors du premier match des Américains devant les fans depuis le début de la pandémie, Bill Hamid a obtenu le blanchissage lors de son premier départ international depuis une défaite 2-1 contre l’Irlande en juin 2018.

Utilisant une gamme de joueurs principalement issus d’équipes éliminées de la Major League Soccer, les États-Unis disposaient de larges espaces libres dans un match disputé en dehors du calendrier de la FIFA et sans les meilleures stars. Les Américains ont terminé leurs plus petits matchs en un an depuis qu’ils en ont joué trois en 1987.

Une 2021 chargée est à venir qui comprend deux matches amicaux en mars, la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF en juin, la Gold Cup de la CONCACAF en juillet, le début des qualifications pour la Coupe du monde en septembre et peut-être les premiers Jeux olympiques pour l’équipe américaine des moins de 23 ans depuis 2008. Ce match a été utilisé pour élargir le pool de joueurs.

L’arrière droit Julian Araujo a également commencé à ses débuts, et les défenseurs Marco Farfan et Kyle Duncan ont fait leurs débuts en tant que remplaçants en deuxième période. Cinquante-huit joueurs ont fait leurs débuts depuis la défaite d’octobre 2017 à Trinité-et-Tobago qui a empêché les Américains de disputer la Coupe du monde 2018, dont 42 depuis que Gregg Berhalter est devenu entraîneur avant 2019.

La formation américaine a en moyenne 24 ans et neuf apparitions internationales.

Arriola a donné une avance de 17 minutes aux États-Unis avec son sixième but international, un tir du pied gauche de 12 verges sur une passe de Mueller, qui a passé un défenseur sur le côté gauche, puis a réduit le ballon.

Mueller a doublé l’avance à la 20e avec un tir du pied droit de 15 verges suite à une passe de Jackson Yueill, et Sebastian Lletget a inscrit son quatrième but avec un jeton de 18 verges à la 23e qui a dévié Roberto Dominguez. Mueller a de nouveau marqué à la 25e avec une tête de plongée de 6 verges sur le centre d’Akinolas.

Akinola, également éligible pour jouer pour le Canada et le Nigéria, a fait 5-0 à la 27e grâce à un tir glissant près du point de penalty sur une passe de Mueller.

Aaronson a inscrit le seul but de la deuxième mi-temps à la 50e avec un tir du pied droit de 12 verges sur une passe de Lletget.

