Mudryk passe d’Arsenal à Chelsea : comment c’est arrivé

Willian termine un examen médical pour les Spurs mais passe à Chelsea. Robinho a confirmé à des sources d’information qu’il jouerait pour Chelsea juste un jour après avoir tenu une conférence pour annoncer sa signature pour City.

L’ancien défenseur des Spurs Sol Campbell a traversé les côtés du nord de Londres pour jouer pour Arsenal malgré une myriade d’offres d’autres clubs de la Ligue des champions. Et maintenant, Mykhaylo Mudryk rejette Arsenal pour Chelsea.

Le détournement par Chelsea de ce qui semblait être un accord conclu entre l’ancien attaquant du Shakhtar et leurs rivaux londoniens est déjà devenu légendaire.

Mais comment exactement Chelsea a-t-il décroché un autre gros transfert? Comment Arsenal a-t-il en quelque sorte gâché ce qui semblait être un transfert convenu verbalement? Et pourquoi Mudryk a-t-il décidé de passer des Emirats à Stamford Bridge ?

Mudryk fait irruption sur la scène

Avant de signer des contrats de 100 000 dollars par semaine à Chelsea en 2023, il progressait rapidement dans le système jeunesse du Shakhtar Donetsk deux ans auparavant. Mudryk a disputé plusieurs matchs en UEFA Youth League.

En 12 matchs au total de la Ligue de la jeunesse, Mudryk n’a pas marqué du tout, mais a obtenu deux passes décisives et a gagné le surnom de “Neymar ukrainien” des dépisteurs du monde entier.

Peu de temps après, Mudryk faisait plusieurs apparitions pour l’équipe senior du Shakhtar. Il a fait irruption sur la scène lors de la saison 2021-22 écourtée par l’invasion russe, où son rythme explosif, ses dribbles et son jeu l’ont aidé à obtenir six passes décisives en 14 matchs. Roberto de Zerbi, alors manager du Shakhtar, était extrêmement optimiste quant aux chances de Mudryk de devenir un talent d’élite.

“Mykhaylo Mudryk est l’un des meilleurs jeunes footballeurs. Si je ne l’amène pas à un niveau élevé, je considérerai cela comme une défaite personnelle », a déclaré le patron de Brighton dans une interview avec Espresso.

“C’était mon année de percée, c’était aussi difficile et plein d’émotions. Même si c’est une année décisive, j’aimerais que l’année prochaine soit encore plus réussie », a-t-il confié lors d’un entretien avec le club.

Il a également joué un rôle mineur dans la conquête européenne du Shakhtar, commençant un match et se transformant en un super sous-marin significatif. La controverse entourant la déconstruction de la liste du Shakhtar a éclipsé la grande saison de Mudryk.

Mudryk s’est présenté au monde entier avec une magnifique saison 2022. Non seulement il a marqué sept buts et aidé six fois en seulement douze matches de championnat, mais il a dominé un groupe de la Ligue des champions qui comprenait le Celtic, Leipzig et le Real Madrid. Il a marqué trois buts et deux passes décisives, dont la plupart dans une performance d’homme du match contre Leipzig où il a marqué et obtenu deux passes décisives.

Le Shakhtar a encore beaucoup à jouer pour aborder 2023. Ils sont deuxièmes en Ukraine, derrière Dnipro-1 de cinq points avec un match en moins. Ils affronteront Rennes en février en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Mais malgré leur compétitivité, Mudryk avait hâte de quitter Donetsk. Le Shakhtar savait que perdre Mudryk serait un coup dur, mais ils ont malgré tout entamé des négociations avec un certain nombre de clubs européens.

Après la pause de la saison des clubs pour la Coupe du monde d’hiver, Mudryk, Arsenal et le Shakhtar étaient déjà tous à genoux dans des négociations avancées.

L’intérêt pour Mudryk s’intensifie

Mudryk a été lié à un transfert hors d’Ukraine. Le Shakhtar a présenté des offres de Brentford dès 2021, et il a presque rejoint Leverkusen et Everton à l’été 2022.

Il a refusé les offres de Milan et de la Juve pour avoir la chance de jouer pour Leverkusen. Bien qu’il ait fait pression pour un déménagement à Leverkusen, qu’il ait passé un examen médical et qu’il ait verbalement accepté de rejoindre Leverkusen, les tactiques de négociation déroutantes du Shakhtar et l’inflation des prix de transfert ont empêché l’accord de se concrétiser.

SEPTEMBRE 2022

Arsenal a toujours été un admirateur de l’ailier droit ukrainien, et leur intérêt remonte à l’été 2022. L’intérêt s’est intensifié avec ses impressionnantes performances en Ligue des champions, avec Newcastle United, Séville et Leverkusen qui se sont tous renseignés sur les services de Mudryk. Arsenal a décidé que son besoin d’un attaquant large méritait le prix élevé de 65 millions de dollars, alors ils ont continué à négocier avant la saison du club.

OCTOBRE 2022

Les rumeurs de transfert se sont réchauffées avec Nice et Brentford rejoignant la course pour Mudryk. Grâce à la croissance de l’intérêt et à sa forme impressionnante, le prix demandé par le Shakhtar a grimpé en flèche jusqu’à plus de 100 millions de dollars.

“Mudryk est meilleur que tous les Brésiliens que nous avons eu jusqu’à présent. J’ai joué au football toute ma vie et j’oserais dire qu’il est le meilleur joueur d’Europe à son poste derrière Mbappe, Neymar et Vinicius », a expliqué le directeur du football du Shakhtar, Darjo Srna.

NOVEMBRE 2022

Arsenal a commencé à vraiment se séparer du peloton pendant la Coupe du monde. Leur puissance financière, ainsi que l’intérêt enthousiaste de Mudryk pour les Gunners, les ont désignés comme les leaders du transfert.

“Je suis sûr à 100% qu’il est peu probable qu’ils achètent un joueur du championnat d’Ukraine pour 100 millions [euros]. Je ne cacherai pas que j’étais très contrarié. Le montant de 100 millions [euros] met un frein à mon passage au championnat de haut niveau, dont je rêvais tant. Je ne peux pas dire que mon rêve a été tué, mais blessé – c’est sûr », a déclaré Mudryk dans une interview avec Arène sportive.

Arsenal a commencé à progresser régulièrement dans les négociations. Mudryk pouvait à peine contenir son enthousiasme : « Je suis Arsenal de près ; c’est une équipe très dynamique. Un contrat gigantesque, ainsi que la garantie de temps de jeu, ont aidé Arsenal à conclure des accords personnels avec le Shakhtar. Il ne restait plus qu’à vaincre la résistance du Shakhtar.

DÉCEMBRE 2022

En décembre, le Shakhtar a lancé une myriade de manœuvres déroutantes pour dissuader Arsenal d’acheter Mudryk. L’un comprenait la comparaison bizarre du directeur sportif adjoint Carlo Nicolini entre Antony, Jack Grealish et Mudryk. Nicolini a dit au Miroiter que parce que Mudryk est meilleur qu’Antony et Grealish, Mudryk devrait coûter plus cher qu’Antony et Grealish. Mudryk lui-même s’est rendu sur Twitter pour exprimer sa frustration en faisant plusieurs publications Instagram faisant l’éloge d’Arsenal et même en utilisant le hashtag #GratuitMudryk.

Arsenal a commencé à tester les eaux avec une offre de 70 millions de dollars, qui a été catégoriquement rejetée par le personnel du Shakhtar. Après des signes de faiblesse montrés par l’équipe de transfert d’Arsenal, Chelsea a décidé que l’hésitation d’Arsenal pourrait être la clé de la victoire.

Après que Chelsea ait refusé de payer 130 millions de dollars pour activer la clause de libération de Fernandez, Chelsea a décidé qu’ils avaient besoin d’un attaquant, avec la crise des blessures, l’attaque par pulvérisation et ainsi de suite. En fait, ils ont décidé d’entrer dans la course pour Mudryk, conscients du fait que cela pourrait pousser le prix jusqu’à 100 millions de dollars.

Chelsea rejoignant la course pour Mudryk était particulièrement préoccupant, compte tenu de la façon dont la concurrence fera grimper les prix et de la façon dont le Shakhtar s’attendait déjà à être payé à plus de huit chiffres. Arsenal était toujours aux commandes à l’aube de la nouvelle année. Mudryk était toujours impatient de jouer pour les leaders de la ligue, Arsenal pourrait débourser l’argent s’ils voulaientet les Gunners avaient plusieurs remplaçants à Yeremy Pino et Moussa Diaby.

JANVIER 2023

Avant que quiconque ne le sache, les deux parties ont rapidement négocié les conditions d’un transfert potentiel. L’exécutif du Shakhtar, Sergei Palkin, s’est rendu en Angleterre pour rencontrer des représentants de Chelsea, mais Mudryk aimait et publiait plusieurs nouvelles et mèmes liés à Arsenal.

À l’heure actuelle, Mudryk n’était qu’un pion dans les plans de chaque club. Bien que Mudryk ait affirmé à plusieurs reprises son désir de rejoindre Arsenal, il n’a pas pu forcer un transfert à Arsenal. Son contrat avec le Shakhtar expirerait en 2026, et sa clause de libération se situerait entre 165 et 175 millions de dollars.

Si le Shakhtar rejetait une offre et en acceptait une autre, Mudryk devrait soit accepter l’offre, soit rester avec le club; il n’a eu aucune influence sur le transfert en dehors de son intérêt intense pour Arsenal.

Chelsea s’est temporairement retiré des pourparlers pour signer Fernandez, et Arsenal a déposé une offre améliorée (mais toujours loin des exigences du Shakhtar) de 75 millions de dollars. C’était au coude à coude, et bien qu’Arsenal ait mené Chelsea grâce au profond intérêt de Mudryk pour l’équipe, les Blues ont rapidement réduit l’écart.

Et puis, le moment de soulagement et de chagrin. Il semblait qu’Arsenal gagnerait la course pour Mudryk. Les organes de presse du monde entier ont proclamé qu’Arsenal était convaincu de signer Mudryk, et les initiés du transfert ont souligné les pourparlers de Chelsea avec Noni Madueke du PSV alors que Chelsea abandonnait la guerre pour Mudryk.

Arsenal a progressivement desserré l’emprise du Shakhtar sur Chelsea, harcelant le Shakhtar presque tous les jours. Le 14 janvier, Chelsea espérait parvenir à un compromis avec le Shakhtar sur un accord de 103 millions de dollars (70 millions de dollars garantis plus 25 millions de dollars en add-ons).

Mais soudain, Chelsea était en Pologne, négociant avec le conseil d’administration du Shakhtar pour une offre de 108 millions de dollars pour battre l’offre proposée par Arsenal quelques heures plus tôt. La mission; pour voler Mudryk et garder les coûts semi-raisonnable, était complet. Le Shakhtar a prématurément fait allusion à un transfert de Mudryk lorsqu’ils ont publié une compilation de ses faits saillants, même en utilisant le #GratuitMudryk Les fans d’Arsenal avaient l’habitude de ridiculiser le Shakhtar.

Mudryk s’est rapidement envolé pour Stamford Bridge pour terminer le contrat, faire un tournage de relations publiques et arriver à temps pour la victoire 1-0 de Chelsea sur Palace qui s’est doublée d’un dévoilement de Chelsea.

Réactions

Les fans d’Arsenal pleureront du fait qu’ils étaient à des heures (et à seulement six millions également) de signer leur principale cible Mudryk. Malgré l’agonie évidente d’avoir à peine raté ce qui semble être un talent générationnel, Arteta a déclaré à la presse qu’il allait bien avec son équipe après que son équipe ait remporté une victoire 2-0 dans le North London Derby.

Je suis très fier d’avoir les joueurs que nous avons. On veut toujours améliorer l’effectif, le club est le premier qui fait tout pour améliorer les joueurs mais il faut avoir une certaine discipline. Mikel Arteta parle à Sky Sports de manquer Mudryk et des restrictions financières.

Graham Potter, méfiant des grosses dépenses de Chelsea et des blessures du club, était légèrement optimiste quant à la signature de Mudryk. Ses commentaires sont venus directement après que les Blues aient mis fin à leur séquence de quatre matchs sans victoire à Palace.

C’est un jeune joueur avec un grand avenir. Il est excitant un contre un, direct, attaque la ligne de fond, peut entrer dans de larges zones mais affecte également le but. Je pense que nos supporters vont vraiment l’aimer. Mais je pense que nous ne devons pas nécessairement faire attention, mais je pense que vous devez juste comprendre que nous avons environ 10 joueurs indisponibles. Évidemment, vous ne pouvez pas simplement signer des joueurs pour les remplacer car au final, vous avez une équipe de 30. Il faut faire ce qu’il faut et la fenêtre est compliquée en janvier. Graham Potter parle du potentiel de Mudryk et explique pourquoi la signature de joueurs n’est peut-être pas la solution à la crise des blessures de Chelsea.

Le Shakhtar sera très déçu de perdre Mudryk dans la fenêtre de transfert, d’autant plus qu’ils entrent dans une phase charnière de leur saison. Mais ils ne seront pas trop attristés ; Le transfert de Mudryk est le plus précieux de l’histoire du club, et vous pourriez faire valoir que Mudryk vaut entre 50 et 60 millions de dollars. Néanmoins, l’homme le plus riche d’Ukraine et président du Shakhtar, Rinat Akhemtov, s’est montré plutôt neutre dans ses adieux à Mudryk.

J’ai des sentiments mitigés : pour gagner des trophées européens, je devrais inviter des footballeurs comme Mudryk dans notre club, dans notre ligue ukrainienne et non les envoyer dans les meilleurs championnats et les meilleurs clubs du monde. Cependant, je suis sûr que Mykhailo gagnera le respect, la sympathie et l’amour de tous les connaisseurs du football mondial avec sa vitesse, sa technique, son jeu impressionnant et magnifique. Rinat Akhemtov discute du départ de Mudryk.

