Mudryk marque enfin, mais Chelsea semble toujours en difficulté

LONDRES — Il y a eu un moment lundi, alors qu’un camion de pizza Dominos se garait à côté de Craven Cottage dans la préparation du match, où il est devenu clair que la forme lamentable de Chelsea devant le but commençait à se transformer d’un récit persistant à un point de ridicule.

Dominos, dans un coup publicitaire clair (bien que potentiellement factuel), avait un panneau d’affichage numérique montrant combien de pizzas ils avaient vendues au cours des cinq semaines écoulées depuis le dernier but de Chelsea en Premier League. C’était près de 10 millions et ça comptait. C’était humoristique – et pour les fans rivaux, un peu de schadenfreude – mais des statistiques plus traditionnelles sur la sécheresse de buts de Chelsea donnent une lecture plus sombre.

Avant le choc local de lundi avec son rival Fulham, Chelsea n’avait plus marqué en championnat depuis sa victoire 3-0 contre Luton, en difficulté en Premier League, en août, malgré les occasions créées par les Blues. Les cinq buts de Chelsea étaient à égalité au deuxième rang de la Premier League cette saison (seul Burnley en avait moins) et leur taux de conversion de tir de 5,5 % était le plus bas de toutes les équipes, n’ayant pas réussi à marquer avec leurs 49 tentatives de but précédentes.

Comme la saison dernière sous la direction de Graham Potter, finalement limogé, Chelsea est restée une équipe qui crée des occasions mais marque rarement. Ils ont remporté une victoire serrée 1-0 contre Brighton en Coupe EFL la semaine dernière. La première tâche de lundi était donc de sortir de l’impasse dans laquelle se trouve la Premier League.

Chelsea l’a finalement fait, dans le cadre d’une victoire bien méritée 2-0 lundi qui sera un grand soulagement. D’où il vient – ​​l’ailier Mykhailo Mudryk – sera également un point de réconfort.

Mudryk est arrivé à Chelsea en janvier dernier pour témoigner de leur attrait durable dans le cadre d’un accord qui pourrait atteindre 100 millions d’euros, mais lors de ses 23 apparitions suivantes, il est devenu l’affiche du genre de signature coûteuse qui n’a pas réussi à atteindre Stamford Bridge. Récemment, le manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, a attribué les erreurs de Mudryk à la confiance et à une question de psychologie – un problème qu’il a décidé de résoudre en affrontant son ailier lors d’un match de barre transversale.

Interrogé lors d’une conférence de presse d’après-match sur les raisons pour lesquelles l’entraîneur a continué à choisir Mudryk malgré sa période de sécheresse, Pochettino a déclaré qu’il avait mérité sa chance : « C’est une question de maturité. Cela prend du temps. Il y a eu un changement massif dans l’équipe quand il «

« Il a montré lors de ses entraînements qu’il méritait [the chance to play] », a ajouté Pochettino.

Le moment de rédemption de Mudryk est survenu après 18 minutes lundi. L’ailier ukrainien a affiché un rare air de sang-froid en reprenant un centre du défenseur Levi Colwill avant de se placer calmement sous le gardien de Fulham Bernd Leno pour son premier but pour Chelsea.

« Tout dépend du design et de la stratégie que vous pouvez proposer aux jeunes, pour qu’ils aient confiance, se sentent à l’aise et se sentent comme chez eux », a déclaré Pochettino. « Comme tout le monde, ils ont besoin de sentir qu’ils appartiennent à ce club. [giving them] temps et aussi trouver les bonnes personnes qui peuvent vous aider.

Le premier but de Mykhailo Mudryk pour Chelsea lundi contre Fulham a marqué un changement de fortune pour une équipe qui a eu du mal à marquer des buts cette saison. AP Photo/Kin Cheung

C’était encore mieux immédiatement après le but. Comme le dit le vieil adage à propos des bus londoniens : « Vous attendez des heures, puis deux arrivent en même temps » : Chelsea a encore marqué quelques secondes plus tard. Cette fois, Cole Palmer s’est jeté sur une passe bâclée de Tim Ream de Fulham et a glissé une passe vers Armando Broja, qui a presque réussi à ramener le ballon à la maison pour compléter le doublé rapide. Ce n’était pas aussi joli, mais c’était quand même un objectif.

« Pour nous, c’est une question de motivation, même lorsque nous perdions et que nous n’avions pas gagné au début de la saison, nous étions calmes et gardions confiance », a ajouté Pochettino. « Maintenant, nous avons gagné deux matchs au cours des deux dernières journées, mais nous voulons toujours continuer à nous améliorer et renforcer la confiance car ils ont besoin de ressentir cela. »

La victoire de lundi ne marque pas pour autant la fin des difficultés de Chelsea. Il y a encore du travail à faire avant qu’ils puissent prétendre avoir franchi un cap.

L’équipe de Pochettino a encore montré une touche d’édentement devant le but – Broja a raté une première occasion après avoir contourné Leno, et Enzo Fernández n’a pas réussi à en ajouter un troisième en seconde période lorsqu’il s’est présenté dans un face-à-face alléchant. Mudryk, malgré son but bien inscrit, n’a toujours pas vraiment brillé sur la gauche et a été éliminé en raison d’une blessure au quad à la mi-temps. Il faut également s’inquiéter du manque de style et de personnalité nécessaires pour produire des performances cohérentes.

Rien de tout cela ne doit évoquer la question de la position du club en championnat. Même après cette victoire, ils ne sont toujours qu’à la 11ème place, à un point de Manchester United, et la tâche de Chelsea ne fera que se compliquer.

Chelsea a sans doute gâché des occasions évidentes de gagner des points en début de saison, avec des défaites à l’extérieur contre West Ham et Nottingham Forest, ainsi qu’un nul 0-0 sans intérêt contre Bournemouth. Le calendrier est sur le point de devenir beaucoup plus dur : après un déplacement à Burnley, Chelsea affronte ensuite une série redoutable contre Arsenal (à domicile), Brentford (à domicile), Tottenham (à l’extérieur), Manchester City (à domicile), Newcastle (à l’extérieur), Brighton (à domicile). domicile), Manchester United (à l’extérieur).

« Dans le football, il faut toujours être prêt à tout », a déclaré Pochettino. « Ce samedi [against Burnley] ça va être dur aussi. C’est important pour les joueurs de se relever après deux victoires, mais nous allons continuer à travailler. »

Cependant, tous ces soucis peuvent vivre un autre jour. Lundi, Chelsea est sorti de l’impasse et a stoppé une glissade inquiétante en championnat. Il ne peut y avoir de ridicule là-dedans.