Mudryk lorgné par Arsenal, Man City, le PSG

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Mudryk regardé par Arsenal, Man City, PSG

Arsenal, Manchester City, Newcastle United et le Paris Saint-Germain sont tous de la partie pour le Shakhtar Donetsk Mykhaïlo Mudrykmais le club ukrainien réclame 100 millions d’euros pour le transfert de l’ailier très apprécié, selon L’athlétisme.

Brentford, Everton et Bayer Leverkusen ont fait des démarches pour l’international ukrainien de 21 ans au cours de l’été, mais il est désormais lié à de plus grands clubs.

Mudryk a cinq buts et six passes décisives en 10 matches de Premier League ukrainienne cette saison, alors qu’il s’est également démarqué en Ligue des champions. L’ailier a été l’un des meilleurs joueurs du tournoi avec trois buts et deux passes décisives alors que son équipe a terminé troisième du groupe F.

Le directeur du football du Shakhtar, Dario Srna, a fait valoir que Mudryk n’était que derrière le PSG Kylian Mbappé et celui du Real Madrid Vinicius Junior dans son poste. Srna fait référence aux mouvements de Manchester United pour Antoine et Jadon Sanchoqui pesaient respectivement 86 millions de livres sterling et 73 millions de livres sterling, ainsi que l’accord de 100 millions de livres sterling de Manchester City à signer Jack Greish.

Bien que le transfert de Mudryk ne soit pas bon marché, l’ailier prodigue suscite certainement beaucoup d’intérêt.

PAPIER GOSSIP

– Sky Sports Italie ont déclaré que l’AC Milan était optimiste quant au règlement des renouvellements de contrat pour Raphaël Léao et Ismaël Bennacer, dont les contrats actuels devraient tous deux se terminer à l’été 2024. Les renouvellements sont considérés comme une priorité pour le club, et Bennacer devrait convenir d’un contrat de cinq ans d’une valeur d’un peu plus de 3 millions d’euros nets par saison. Bien qu’aucune réunion n’aura lieu concernant Leao dans les prochains jours, il y aura des appels téléphoniques avec l’agent de l’international portugais avec Milan en espérant qu’ils n’auront rien à offrir au-dessus de 6 millions d’euros nets par an.

– Les dépisteurs d’Arsenal et du Real Madrid ont été surveillés Maurice lors de la victoire 3-0 de l’Internacional contre Palmeiras, selon Ekrem Konour. Le milieu de terrain offensif de 21 ans a marqué le premier but après seulement 11 minutes de jeu et a finalement été retiré à la 72e minute.

– La Juventus a jeté son dévolu sur le défenseur de l’Atalanta Giorgio Scalvinmoi, qui peut aussi jouer au milieu de terrain, selon Calciomercato. Il n’y a pas encore eu de négociations, mais le joueur de 18 ans est sur leur radar après avoir disputé 11 matches de Serie A cette saison et marqué le seul but d’une victoire contre l’AS Roma.

– Jeune très bien noté Benjamin Crémaschi est sur le point de signer un nouveau contrat avec l’Inter Miami CF, rapporte Fabrice Romano. Un accord est en place pour un contrat de trois ans avec l’option de deux saisons supplémentaires, le joueur de 17 ans étant une signature prioritaire pour le club MLS.

– de l’AS Rome Edoardo Bové fait partie des joueurs que Salernitana regarde alors qu’ils visent à se renforcer pendant la fenêtre de transfert, rapporte Calciomercato. Le joueur de 20 ans a disputé 10 matches avec l’équipe de Jose Mourinho en Ligue Europa et en Serie A cette saison, tous venant du banc.