Mubi achète Daniel Craig-Starrer « Queer » pour plusieurs territoires

Mubi a récupéré les droits du film de Luca Guadagnino Bizarre sur plusieurs territoires.

L’accord avec Fremantle couvre le Royaume-Uni, l’Irlande, le Canada, l’Amérique latine, l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, l’Espagne, la Turquie et l’Inde, ainsi que tous les droits à l’exclusion du cinéma en Italie. Les anciens combattants ont négocié l’accord avec Mubi, le streamer art et essai.

Ceci suit Bizarreen première mondiale en compétition au Festival international du film de Venise et en première nord-américaine à Toronto. En août, nous avons révélé qu’A24 avait acquis les droits américains sur le film de Guadagnino, qui est une adaptation du roman de William S. Burroughs.

Aucun plan de sortie n’a été dévoilé par Mubi pour l’instant, mais le film fera sa première aux États-Unis lors du gala Spotlight du Festival du film de New York et sera projeté au Royaume-Uni en tant que présentation spéciale au BFI London Film Festival.

Situé en 1950, Bizarre suit William Lee (Craig), un expatrié américain à Mexico, qui passe ses journées presque entièrement seul, à l’exception de quelques contacts avec d’autres membres de la petite communauté américaine. Une rencontre avec Eugene Allerton (Drew Starkey), un ancien soldat expatrié nouvellement arrivé dans la ville, lui montre, pour la première fois, qu’il pourrait enfin être possible d’établir une connexion intime avec quelqu’un.

Bizarre a réuni le réalisateur Guadagnino avec le scribe Justin Kuritzkes après que les deux hommes aient travaillé sur Challengers ensemble. La musique est de Trent Reznor et Atticus Ross, avec la photographie de Sayombhu Mukdeeprom, le montage de Marco Costa et la conception des costumes de JW Anderson, qui ont tous travaillé sur une photo épicée sur le thème du tennis. Challengers.

Bizarre a été produit par Fremantle, Fremantle North America, Lorenzo Mieli pour The Apartment, propriété de Fremantle, et Luca Guadagnino pour sa Frenesy Film Company, en collaboration avec Cinecittà et Frame by Frame. Fremantle a financé le film.