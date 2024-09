MUA sculpte un escalier incurvé en béton pour l’hôtel Green Cape Botanico

MUA installe le Cap Botanico vert sur la côte de la mer Noire à Batoumi

Green Cape Botanico par MUA Architecture & Placemaking, situé sur la côte de la mer Noire à Batoumi, Géorgieest un projet qui intègre l’architecture moderne à la préservation du paysage et à une conception centrée sur la communauté. Le site, situé dans un écrin de verdure près du jardin botanique de Batoumi, offre une vue imprenable sur la mer et est facilement accessible depuis la route principale. La zone environnante comprend des maisons basses et des vestiges de maisons de vacances de l’ère soviétique, créant un contexte historique pour le développement.

Le plan directeur se compose de deux immeubles d’appartements et d’une troisième structure, la Maison du Bien-être, qui relie les espaces de vie aux équipements de loisirs. L’approche de conception met l’accent sur un impact minimal sur le paysage en suivant la topographie naturelle du site. Les bâtiments sont surélevés pour préserver le terrain, permettant ainsi au paysage existant de rester largement intact. Les anciens sentiers du site ont été préservés et intégrés à la conception, créant ainsi une connexion transparente entre les structures. L’architecture des immeubles d’habitation se caractérise par la simplicité, avec des hauteurs allant du sol au plafond. verre façades offrant une vue panoramique sur les environs. L’ouvert hôtel la typologie renforce le lien entre l’environnement bâti et le paysage naturel.



toutes les images par Giorgi Mamasakhlisi

la structure hôtelière à quatre niveaux fusionne à l’intérieur et à l’extérieur

La Maison du Bien-être, conçue comme un pôle de loisirs, accueille à la fois les résidents et les visiteurs de la station. Cette structure sur quatre niveaux comprend une gamme d’activités intérieures et extérieures, située à quelques minutes de la plage. Sa conception reflète le paysage local, le modernisme des installations récréatives et les références architecturales mondiales pour des fonctions similaires. Le bâtiment présente une charpente en béton brut, avec des coins incurvés et une structure surélevée qui permet à l’air de circuler sous une piscine flottante sur le toit. La terrasse, encadrée par un escalier spectaculaire, offre des espaces de détente et de divertissement.

La conception répond à des défis tels que le terrain vallonné et un site compact. Afin de minimiser les perturbations, le rez-de-chaussée reste ouvert au stationnement, tandis que le restaurant, la salle de sport et les piscines sont situés aux niveaux supérieurs avec vue directe sur la mer. Les espaces techniques sont discrètement intégrés dans la conception du bâtiment, situés derrière les piscines mais subtilement évoqués à travers les contours du bâtiment. Le toit-terrasse, doté de piscines pour adultes et enfants, comprend une cuisine ouverte et un bar abrité par un auvent en béton, offrant un espace fonctionnel mais cohérent pour l’interaction sociale. Dans son intégralité, Green Cape Botanico par MUA Architecture & Placemaking pratique allie l’architecture contemporaine avec la préservation de son environnement naturel et culturel, créant un développement équilibré et durable.



Green Cape Botanico est situé sur la côte de la mer Noire à Batoumi, en Géorgie.



le développement est entouré d’une verdure luxuriante et offre une vue imprenable sur la mer Noire



la structure en béton brut du bâtiment est surélevée, avec des coins incurvés et une piscine flottante sur le toit



un escalier spectaculaire mène à la terrasse, offrant des espaces de divertissement encadrés par des vues panoramiques



deux immeubles d’appartements et un centre de bien-être mélangent les espaces de vie et les loisirs



la surélévation des bâtiments permet au paysage existant de rester en grande partie intact



pour minimiser l’impact environnemental, le rez-de-chaussée reste ouvert au stationnement